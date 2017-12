Google chce vrátiť na internet platené články

Internetový gigant pracuje na mikroplatobnom systéme, ktorý má umožniť spravodajským serverom predávať platený, "prémiový" obsah.

11. sep 2009 o 2:31 Tomáš Ulej

Zaplatili by ste desať centov za článok, ak by vám ponúkol informácie, ktoré len tak inde nenájdete? Alebo by ste podobnou sumou ocenili autora výborného rozhovoru, ak by sa vám veľmi páčil?

Téma "mikroplatieb" a spoplatneného obsahu je pre internet už starou známou. Teraz to s ňou opäť skúša najväčší internetový vyhľadávač Google. Chce vyvinúť "ekosystém pre spoplatnený obsah", ktorý by mohli spoločne využívať všetky servery ponúkajúce obsah.

Ako informoval Niemanlab.org, Google tento týždeň odoslal Newspaper Association of America deväťstranový dokument, v ktorom popisuje projekt, ktorý chce spustiť už budúci rok. Nepôjde však pravdepodobne o celkom novú službu, Google iba o novú funkcionalitu obohatí svoju doterajšiu službu Google Checkout.

Google: Obsah má byť dostupný, no nemusí to byť zadarmo

"Veríme, že otvorený obsah je dobrý tak pre používateľov ako aj pre vydavateľov, no 'otvorený' nemusí nutne znamenať 'bezplatný'. Myslíme si, že prevádzkovatelia obsahu by mali mať k dispozícii viacero biznis modelov - vrátane možnosti spoplatniť obsah," píše firma v liste.

V projekte, ktorý chystá, chce vyriešiť jeden z najvážnejších nedostatkov, ktoré doteraz rozvoju plateného obsahu bránili - každý zo serverov používa svoj vlastný systém na platbu, čo mnohých odrádza. Namiesto toho, tvrdí Google, by mali servery využívať jeden.

List Google americkým vydavateľom

Systém umožní realizáciu predplatného na časové obdobie, možnosť kúpiť si konkrétny článok, či ľubovoľnou sumou podporiť autora. Firma sa centrálne postará o realizáciu platieb, vyplácanie peňazí, či riešenie problémov s podvodníkmi.

O mikroplatobnom systéme sa v spojitosti s Google hovorí už dlhšie. V roku 2004 firma požiadala o zaregistrovanie patentu na systém drobných platieb na internete. Služba by mala vydavateľom začať ponúkať už budúci rok.

Mikroplatby v Čechách už boli

Mikroplatby na internete nie sú neznámou pre našich západných susedov. Tesne po roku 2000 vznikli v Čechách viaceré platobné systémy ako "I like Q", "Monetka", či "BonusWeb". Fungovali na princípe predplateného kreditu, z ktorého sa strhávali peniaze. Umožňovali platiť za články na spravodajských serveroch, prípadne drobnými platbami podporovať autorov kliknutím na špeciálny odkaz pod článkom. Podľa článku zo servera Lupa.cz sa v roku 2002 realizovalo v Čechách mesačne niekoľko tisíc podobných platieb, firmy prevádzkujúce tieto systémy však nedosahovali takmer žiadne zisky.

Rozmach podobných služieb nakoniec v roku 2003 definitívne zastavil Zákon o prevodoch finančných prostriedkov, ktorý realizáciu "mikroplatieb" nebankovými subjektami postavil mimo zákon.