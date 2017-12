Kalkulačka: za koľko by vás predali na internete?

Platíte kreditkou na internete? Máte účet v sociálnej sieti? Možno by ste mali vedieť, koľko raz budú za váš kompletný internetový život pýtať zločinci na čiernom trhu?

11. sep 2009 o 2:08 Tomáš Ulej

Platíte kreditkou na internete? Máte účet v sociálnej sieti? Možno by ste mali vedieť, koľko raz budú za váš kompletný internetový život pýtať zločinci na čiernom trhu.

Aj keď si myslíte, že vaše súkromné informácie nemajú žiadnu cenu, internetoví zločinci by z vás najradšej nejaké tie peniaze vytĺkli. Koľko ste hodní? Antivírusová spoločnosť Symantec vydala zaujímavú kalkulačku - Norton Online Risk Calculator, ktorá vám to povie.

Zadajte do nej informácie o tom, ktoré služby na internete využívate, o koľko peňazí by ste prišli pri odcudzení kreditky, či akú úroveň zabezpečenia máte na svojom počítači. Na konci dostanete jasnú informáciu o tom, koľko peňazí by za vás niekto dostal, ak by sa dokázal dostať ku vašim súkromným informáciám.

Kalkulačka je súčasťou kampane, ktorou sa spoločnosť snaží informovať o nástrahách cyberkriminality.