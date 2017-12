Siemens chce spojiť občiansky preukaz s preukazom poistenca

Podľa firmy je takéto riešenie technicky realizovateľné, prinieslo by úsporu pre štát a komfort pre občanov.

10. sep 2009 o 14:25 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Siemens navrhuje integráciu pripravovaného elektronického občianskeho preukazu s kartou zdravotného poistenia. Takáto integrovaná karta by okrem uloženia osobných údajov a využitia elektronického podpisu mohla občanovi umožniť overenie poistného vzťahu u lekára, či prístup k personálnemu zdravotnému záznamu a na zdravotnícky portál.

Zároveň by karta mohla zabezpečiť spárovanie lekárskeho predpisu so správnou osobou podľa jej zdravotného stavu, ale aj vydanie správnych liekov správnej osobe aj s kontrolou interakcie s ostanými liekmi.

V Rakúsku, kde sa už systém e-preskripcie rozbieha, vypočítali ročné úspory po jeho zavedení na 146 až 182 mil. eur.

Podľa spoločnosti Siemens je integrácia elektronického občianskeho preukazu s kartou zdravotného poistenia technicky realizovateľná.

"Vzhľadom na elimináciu nákladov na vydanie dvoch samostatných kariet by pre štát predstavovala úsporu a pre občana výhodu jednej karty," poukázal na prínosy takéhoto riešenia vedúci úseku Public & Healthcare Siemens IT Solutions and Services Emil Fitoš.

Zaručená by podľa neho bola aj bezpečnosť osobných údajov.