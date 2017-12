Filmy pre dospelých chcú preraziť na herných konzolách

10. sep 2009 o 19:45 Ján Kordoš

Na frak však tomuto zázraku môže dať práve Hirsch, ktorý pred niekoľkými týždňami poslal spoločnosti Sony žiadosť, ktorej obsahom bola možnosť sťahovania filmov pre dospelých (nie v takých, kde sa veľa strieľa a strieka krv, ale kde sa... no, láska). Playstation Network by bola podľa neho výborná platforma a Hirsch sa pokúsi osloviť aj konkurenciu: Microsoft a Nintendo. Potvrdenie zo strany Sony ešte nedostal a japonský gigant sa k tejto téme ani nechcel oficiálne vyjadriť.

Podľa Hirscha by však bolo pokrytecké, keby mu nebola poskytnutá táto možnosť, keďže podobná služba v Japonsku beží a tieto filmy by ste dieťaťu v nedeľné popoludnie nepustili. Hirsch navyše prizvukuje, že filmy a hry ratingy (vekové obmedzenia, respektíve upozornenia vhodnosti pre deti do určitého veku, respektíve pre dospelých) majú, tak prečo by nemohli byť aplikované i na filmy pre dospelých?

Medzi trháky z produkcie Vivid Entertainment patria snímky (radšej bez prekladu) Bad Wives, Seven Deadly Sins, Tristan Taramino´s Expert Guide to Oral Sex 2 a podobne.

Nech vám znie táto správa akokoľvek úsmevne, má i trochu skrytý zmysel: herný priemysel často určuje pravidlá v technologickom biznise a systém virtuálnych obchodov neostal dlho bez povšimnutia spoločností, ktoré sa zameriavajú práve filmami pre dospelých. Nové možnosti (ako napríklad sťahovanie filmov) otvorili dvere herným konzolám ako multizábavným centrám obývačky. Istotne by zisky herných gigantov Sony, Microsoft a Nintendo stúpli a istotne by sa našlo dostatok zákazníkov a filmových maniakov, no zároveň by sa herné konzoly odklonili od myšlienky, ktorej sú zasvätené. Nie nadarmo sa však hovorí, že smer v médiách (CD, DVD...) určuje pornopriemysel. Veríme, že sa tak nestane v prípade herných konzol.

Ilustračné foto z domovskej stránky Vivid Entertainment nebolo z objektívnych príčin priložené k článku.

Zdroj:Kotaku