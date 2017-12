Veľký ocko pre šikovných

10. sep 2009 o 16:25 Ján Kordoš

V Japonsku je celkom bežné, že v metre natrafíte na normálneho človeka oblečeného do kostýmu hernej postavičky. Cosplay je na východe bežnou záležitosťou, u nás sa predstavuje na conoch (mimochodom jeden z nich sa začne tento víkend).

Povedzme, že túto úchylku chápete a človek si precvičí aspoň zručnosť pri zhotovovaní adekvátneho odevu. Všetko v poriadku. Lenže čo ak sa niekomu páči plechový Big Daddy z Bioshocku? Ozruta uzatvorený v predpotopnom skafandri s obrovským vrtákov v ruke? To už musíte so skrutkovačom a kladivom vedieť sakramentsky dobre. Chcete vedieť ako na to: máme pre vás špeciálny návod, kde krok za krokom nájdete návod, ako postupovať pri zhotovovaní tohto špeciálneho obleku.

Na bežné nosenie však tento kostým neodporúčame. Ale nehovorte, že hráči nie sú zruční!

Zdroj:Joystiq