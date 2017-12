Wet - Tarantinov vlhký sen

Akčná hra z pohľadu tretej osoby, kde je hlavnou hrdinkou žena. Príťažlivá, s úhrančivým pohľadom, vypracovaným telom a zvodným úsmevom.

10. sep 2009 o 14:00 Ján Kordoš

S nabrúsenou katanou, koltom, z ktorého sa neustále dymí a akrobatickými kúskami v rukáve, že i cirkusanti blednú závisťou závysťou . A okrem toho sa vie nahnevať, takže sa jej celé prostredie pred očami zmení na krvavé (Sin City, len s tým rozdielom, že tu miesto čiernej dominuje červená, pri obrysoch objektov sekunduje čierna a biela plní funkciu krvi a zopár objektov) divadlo. No a celé to ja namixované a la Tarantino. Nezmysel? Podivný guláš? Nehrateľný paskvil? Pekne si dajte všetci facku a ešte raz. Wet je akčná hra, ktorá má gule. Aj napriek tomu, že je hlavnou hrdinkou sexi slečna Rubi Malone.

Pomerne neznáma hra začala svoju strastiplnú cestu pred viac než dvomi rokmi, kedy bola oznámená a to bolo všetko. Až nedávno, začiatkom tohto roku vyšlo vývojárske štúdio A2M s informáciou, že Wet stále existuje a objaví sa na hernom trhu v polovici septembra. Podpora so strany Bethesdy sa pre niekoho môže zdať ako pokus o vtip, no veľké zviera za chrbtom si Wet zaslúži.



Zápletka je tuctová. A? Rubi a jej životný príbeh. Ako takzvaný fixer, čiže opravár (Pulp Fiction sme videli všetci, že áno) rieši Rubi problémy. Ten v hrateľnej ukážke bol pomerne prostý: jednoduchá výmena tovaru sa tak trochu zmení, jedna strana poruší dohodu a naša hrdinka, ktorá by ako z oka vypadla akejkoľvek femme fatale Tarantinovych filmov štylizovaných do 70. rokov, skáče zo strechy budovy, v priebehu minútky sa naučíte základné princípy ovládania a už si len užívate.

Rubi sledujeme z pohľadu externej kamery, ktorá je umiestnená za ňou. Všetky akrobatické úkony sú spojené so spomalením času. Vyskočíte, všetko sa efektne spomalí, naša krásavica môže pokojne triafať do statických nepriateľov. Alebo skočí na kolená a šmýka sa smerom dopredu s rovnakým efektom. Bonusom je ničenie okolitého prostredia a zároveň maľovanie stien krvou zlých, zlých ujov. Rúčkovanie po tyči smerom nadol? Nehrozí. Rubi sa nohami zachytí a šmýka sa hlavou smerom nadol. A hlavňami namierenými na nepriateľoch, pričom nejakých zneškodní. Alebo "slideovanie" po kábloch. Ani tu sa to nezaobíde bez efektnej streľby. A to máte po ruke katanu, ktorú si zamilujete. Nie je totiž nič lepšie ako sa hodiť na kolená, šmýkať sa smerom vpred (pokojne i niekoľko metrov), zneškodniť jedného, druhého, možno aj tretieho pána niekde v diaľke koltom, vyskočíte na nohy a katanou pošlete štvrtého pána na holenie klopať na nebeskú bránu. Mľask a bonusové body pribúdajú

Všetko sa deje samozrejme v neskutočne rýchlom slede, no neznamená to, že by ste nič nestíhali. Práveže si užívate boj proti presile, v ktorom máte jasne navrch, no nesmiete poľaviť, nesmiete prestať bojovať, inak vás ostatní dostanú. Kill Bill a nemusíme sa ďalej pretvarovať, že netušíme, o čo vlastne ide. O akciu a výhradne akciu. Niektoré úlohy (znič trojicu dverí, inak na teba budú vyskakovať nekonečné vlny nepriateľov) sú síce tak náročné, aby ste zapojili až dve mozgové bunky, no všetko sa musí diať okamžite, bez zastavenia. Crank (alebo pre slovenských przničov Zastaneš a neprežiješ - za to by si zaslúžili zastaviť a neprežiť).

A čo ďalej? Všetko je to zmiešané do koktejlu. Jediná, lineárna cesta vpred síce nikoho nenadchne a neprinúti rozohrať to celé znovu hneď na druhý deň, no zároveň to otvára dvere pre naskriptovanie zaujímavých momentov. Hrateľnosť je navyše ovplyvnená o pomerne akčné pasáže a krvavé orgie.

Akčné pasáže poznáte. Sú už pomaly v každom titule a človek sa len čuduje, že sa neobjavili aj v ťahových stratégiách. To sa vám vyskytne moment, kedy sa kamera nahodí do filmového šatu, nastaví sa tak, aby bolo vidieť hrdinkyn výstrih a na obrazovke uvidíte, že máte rýchlo stlačiť to a to tlačidlo. Nasleduje zmáááčk a niečo sa stane. Ak to stihnete. V opačnom prípade dostane slečna nešikovná na zadok. Nemusíte hneď vraštiť obočie, vo Wet je to spracované nad všetky naše očakávania.

Časť úrovne sa odohráva na diaľnici. Pár sekúnd strieľate, pár sekúnd pozeráte na animovanú sekvenciu. Počas nej musíte reagovať stlačením jedného, maximálne dvoch tlačidiel. Najlepšie však je, že časový interval, ktorý na túto akciu máte, je pomerne benevolentný. Nenastávajú tak chvíle frustrácie ako v iných hrách, kedy máte na kombinácie kláves/tlačidiel nezmyselne krátky čas a musíte sa niektoré naučiť naspamäť s ohromnou presnosťou, inak ste pohoreli. Vo Wet vždy viete, že ak, povedzme, má Rubi preskočiť z jedného auta na druhé, musí váš prst na gamepade smerovať na tlačidlo A a pokým nasleduje ešte ďalšia efektná akcia, treba stlačiť vedľajšie X. To je všetko.

Vyzerá to nesmierne efektne, pretože niektoré matrixovské scény skutočne sledujete a nie ako v iných projektoch zúfalo pozeráte, čo máte kedy stlačiť a zároveň premýšľate, či to vlastne všetko stihnete a napokon na úplný záver nemáte poňatie, čo sa dialo na obrazovke. Vo Wet nie, tu si to jednoducho užijete. A to sme zabudli spomenúť, že Rubi vie aj behať po stenách, takže niektoré momentky ako zlý ujo rozstrelil ťahaču s návesom pneumatiku a ten sa začne šmýkať (s návesom na vozidlo, na ktorého streche stojí Rubi). Takže nasleduje skok na náves, beh po jeho plachte, skok na auto, ktoré sa tomuto smrtiacemu útoku vyhlo. A v pozadí výbuch. Akčná nádhera, pri ktorej si musí i Chuck Norris aspoň trochu odcvrknúť.

Dobre, pôjdeme rýchlejšie, nech reč nestojí. Rubi nie je nesmrteľná, takže si raz za čas musí obnoviť zdravie, inak sa jej dopĺňa počas prestreliek aktívnym znižovaním počtu nepriateľských indivíduí. A ako sa Rubi healuje? Povedzme, že doma by sme to neskúšali. Radšej. Na špeciálnych miestach máte lekárničku, ktorú jednoducho vezmete. Lenže ako je z vyššie uvedeného popisu zrejmé, nebude to len také lusknutie prstami. Života budičom je totiž fľaša whiskey, ktorú Rubi otočí hore dnom, dá si pár glgov, keď už má dosť, fľašu jednoducho vyhodí do vzduchu a rozstrelí ju. Ani kvapka na zmar a sranda musí byť.

Poďme však ešte na tzv. krvavé orgie. Občas sa stane, že inak chladnú krásku niečo rozhodí. Napríklad nepriateľ, ktorého krv sa rozprskne na tvári hlavnej hrdinky. Make-up v prdeli. Vražedný pohľad a už to ide. Ako už bolo spomenuté, vizuál sa premení na jednoduchý, avšak nesmierne efektný. Prostredie sa ponorí do červenej farby, ktorá jej dominuje s občasnými čiernymi postavami a bielou krvou. Vyzerá to výborne a výborne sa to i hrá. Nemusíte hrať na žiadne spomalenie času: tu proste idete a sekáte katanou do protivníkov a s Becíkovou poéziou kosíte protivníkov sťa kombajn dozreté klasy.

A len taká poznámka: všetko je skvele načasované. Nič netrvá tak dlho, aby vás to začalo nudiť, fázy hry sú rozkúskované tak, že ak sa niektorá pasáž hry skončí, ste v nirváne, kedy si to užívate a chceli by ste ešte. Lenže nie, neostáva vám nič iné, ako hnať sa ďalej smerom dopredu a nezastavovať a znovu bežať a znovu si užívať. Herná doba singleplayeru je tvorcami odhadovaná na 10 hodín, takže si povedzme, že za 8 to budeme mať za sebou. Aby to však nebolo málo, čakajú na hráčov i špeciálne Challange misie.

Vizuálna stránka sa s veľkou pravdepodobnosťou nebude patriť medzi hlavné lákadlá, ale je úplne dostačujúca. Miera grafických efektov na scéne nie je nijak vysoká, taktiež objekty sú spracované skôr priemerne a textúry nedosahujú vysokú úroveň kvality. Ale nevadí to. Hrá sa predovšetkým na efekt a v priebehu hry sa často obraz mierne pozmení, s ubúdajúcim zdravím vidíte viac „zrnitejšie“ a animované sekvencie, ktoré sprevádzajú dej samotný alebo vám dajú na pár sekúnd vydýchnuť v priebehu hrania, majú ten správny šmrnc. Bláznivý strih, pohľady kamery a do toho všetky tie serepetičky, ktoré milujeme na Tarantinovych filmoch. Vynikajúcu prácu odviedli vývojári na hudobnom spracovaní – alebo nie ani tak oni, ako človek, ktorý vyberal skladby púšťané v priebehu hry. Dominujú rýchle gitarové piesne, ktoré sa do tempa hry výborne hodia a nečakane sa snažíte držať s nimi rytmus. Skvelé.

Wet sa na nič nehrá. Je to drzá akčná hra, v ktorej sa neustále niečo deje. Presne to, o čo sa snaží, plní na sto percent. Ak hľadáte čokoľvek iné, teda niečo, kde sa premýšľa, kde vám pribúdajú skúsenosti, kde musíte využiť trochu taktiky a aspoň raz za uhorský roh sa ukryť pred nepriateľskými atakmi, hľadajte niekde inde. Wet je len a len o akcii. Príjemné prekvapenie.