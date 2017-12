V Británii sa pripravuje mega fúzia T-Mobile a Orange. Aj proti O2

Dvaja mobilní operátori chcú vo Veľkej Británii spojiť sily, aby zvýšili svoj vplyv na trhu. Voči nim stojí silný hráč – O2 Télefonica. T–Mobile, Orange a O2 pôsobia aj na Slovensku.

8. sep 2009 o 16:04 TASR

Tu však O2 ťahá za kratší koniec.

LONDÝN, BRATISLAVA. Orange a T-Mobile chcú vo Veľkej Británii spojiť sily a stať sa najväčším mobilným telekomunikačným operátorom v krajine. Spolu by kontrolovali 37 percent miestneho trhu a ich služby by využívalo 28,4 milióna zákazníkov.

V čase krízy si telekomunikační giganti France Télécom (vlastník Orange) a Deutsche Telekom (vlastník T-Mobile) sľubujú od fúzie úspory a výhodné synergické efekty. Šéfovia firiem, ktoré podnikajú aj na Slovensku, sľubujú, že aj zákazníci budú mať z fúzie úžitok. Pokrytie sieťou spojeného operátora sa rozšíri, zlepší sa kvalita siete, keďže firmy do zmodernizovania technológií investujú spolu a iba raz. Spolu budú mať aj viac predajní.

Drahšie a bez práce



Kritici však tvrdia, že opak môže byť pravdou: pre menšiu súťaž na trhu bude tempo znižovania cien za služby pomalšie.

Horšie na tom budú aj mnohí zamestnanci. T-Mobile, ktorý je dnes v Británii s 15 percentami trhovou štvorkou, zamestnáva 6500 pracovníkov, tretí Orange s 22-percentým podielom dáva prácu až 12 500 ľuďom.

„Po celej krajine uvidíme veľa ľudí, ktorí prídu o svoju prácu," povedal ekonomický korešpondent Sky News Paul Harrison.

Hoci náklady na fúziu môžu za štyri roky dosiahnuť až 800 miliónov libier, stovky miliónov sa majú vrátiť práve v ušetrených výdavkoch. Prepúšťaním a zatváraním predajní sa vraj ušetrí takmer pol miliardy libier, informovala britská televízna stanica Sky.

Cesta k fúzii



Dohodu o fúzii by mali obe spoločnosti podpísať do konca októbra. Ďalších 18 mesiacov by mali ostať ako samostatné podniky, zatiaľ čo manažmenty rozhodnú o novej značke pre staronového operátora, v ktorom budú mať materské spoločnosti po polovičnom podiele.

Trhovou jednotkou v Británii je v súčasnosti O2 Télefonica s 27­percentným podielom, nasleduje Vodafone s 25 percentami. Práve tieto firmy chceli vraj T-Mobile kúpiť za 3,5 až 4 miliardy libier. Nemcom sa však ponuka málila. Britský trh dopĺňa najmenší operátor 3, ktorý kontroluje osem percent.

Finálnu dohodu ešte musí schváliť regulačný britský Komunikačný úrad (Ofcom). Nad otázkou, ako bude vplývať fúzia na konkurenčné prostredie, sa bude zamýšľať aj Brusel. Ofcom v júli ocenil úroveň súťaže na britskom mobilnom trhu. Podľa niektorých odborníkov by regulačné orgány nemuseli robiť problémy. V Británii bude síce o operátora menej, ale budú ešte štyria.