Mobilní operátori podporili zavedenie systému tiesňového volania do áut

Európska komisia a mobilní operátori podpísali dnes memorandum, v ktorom podporili zavádzanie systému tiesňového volania eCall do automobilov v Európe.

9. sep 2009 o 21:07 TASR

BRUSEL.

Tento systém má v prípade havárie automaticky privolať rýchlu pomoc na pohotovostnom čísle 112. Znamená to, že pri vážnej nehode, keď vodič nevie, kde sa nachádza, alebo mu zranenie neumožňuje komunikáciu, systém dokáže sám nahlásiť polohu auta. Predpokladá sa, že by sa tak mohol skrátiť o polovicu čas poskytnutia pomoci a zachránilo by sa ročne 2500 ľudských životov.

Komisia vyzvala v auguste členské krajiny, mobilných operátorov a automobilový priemysel, aby podporili sprevádzkovanie tohto systému. Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová dnes ocenila rýchlu reakciu zo strany mobilných operátorov. Pripomenula však, že Dánsko, Francúzsko, Írsko, Lotyšsko, Malta a Veľká Británia ešte stále toto memorandum nepodpísali.

Dovedna 15 členských krajín EÚ vrátane Slovenska, ako aj Švajčiarsko, Nórsko a Island sa dohodli na spoločnom postupe pri zavádzaní systému eCall. Ďalších šesť krajín tento systém podporuje a je ochotných sa pripojiť.

Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku dopravných nehôd, sa odhadujú na 160 miliárd eur ročne. Vybavenie 230 miliónov automobilov v EÚ systémom tiesňového volania eCall by mohlo znamenať ročnú úsporu vo výške 26 miliárd eur.