Indián Tommy z Prey má nových rodičov: Bethesda Softworks a id Software

9. sep 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Na túto akčnú hru z roku 2006 (PC, Xbox 360) si istotne pamätáte. Vznikla v spolupráci dvoch tímov: Human Head Studios a 3D Realms (ktorí hru pôvodne oznámili už v roku 1998 – áno, tí, ktorí poctivo pracovali i na Duke Nukem Forever) a patrila medzi dobre hodnotené a zároveň i predávané projekty, avšak akoby sa na ňu zabudlo.

Pritom prišla s mnohými zaujímavými prvkami, ktoré podporovali rôznorodú hrateľnosť: gravitačné chodníky (alebo kde je preboha strop a kde podlaha), portály (Portal z Orange Box s nimi prišiel až o rok neskôr!), smrteľnosť hlavného hrdinu (po skonaní sme automaticky nezomreli, ale bolo možné si vybojovať späť svoje telo), spirit mode (bolo možné opustiť svoje telo a prechádzať sa v podobe ducha – postava však ostávala smrteľná a nechránená) a mnoho ďalšieho. Skutočne výborná hra.

Dobrodružstvo indiána Tommyho a nevrlých emzákov momentálne patrí ZeniMaxu, ktorý vlastní práva na videohry, knihy, filmy a televízne programy. Zatiaľ síce nebolo oznámené, čo s touto značkou plánuje ZeniMax robiť, najpravdepodobnejšie sa to vyzerá na pokračovanie, ktoré by mohlo vznikať pod taktovkou hviezdnej dvojky id Soft a Bethesda. A to by sme brali všetkými desiatimi.

