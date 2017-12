Septembrové lahôdky z herného sveta

Vianoce sa pre hráčov vlastne začínajú už teraz, začiatkom septembra. Postupne začne prituhovať, frekvencia vydávania dlhšie očakávaných projektov sa zvyšuje.

9. sep 2009 o 12:45 Ján Kordoš

Jednoducho sa blíži žatva hier, ktoré boli ohlásené dávnejšie a všetky boli s napätím očakávané v závere tohto roku.

Obrovské množstvo hier sa však dočkalo nepríjemného presunu na rok budúci – oficiálne vyhlásenia hovoria o ladení, hľadaní chýb atď., no možno za tým bude Modern Warfare 2. Poďme sa však pozrieť na september, čo nás v ňom čaká. Síce už nejaký ten deň píšeme v kolónke mesiac číslovku deväť, vďaka oneskorenému vydaniu mnohých hier sa k nám niektoré tituly ešte nedostali, prípadne už-už budú.

Najviac človeka poteší, keď pri pohľade na krabicu Wolfensteina v obchodoch dostane mail s informáciou, že pre ČR a SR boli pre novinárov objednané až tri kusy. Takže povedzme, že ste nestihli nakúpiť na konci augusta a začiatok septembra vás zastihol v dovolenkovej nálade. Po čom novom môžete v obchodoch siahnuť, prípadne čo by vás malo v najbližších dňoch zaujať?

Začneme teda už vydanými vecami. Jednoznačnými adeptmi na vyskúšanie je nový Wolfenstein (prvé preview, druhé preview) a Batman: Arkham Asylum(preview, dojmy z dema). Wolfenstein sa aj napriek slabším hodnoteniam a predajom nesie v duchu predchodcu a ak neočakávate nič iné ako strieľanie, strieľanie a ešte raz strieľanie – spoločne s miernou dávkou okultizmu – budete od radosti vykrikovať na slávu vývojárom z Ravenu, ktorí podobné akčné projekty jednoducho vedia. Len tam, preboha, nehľadajte žiadnu myšlienku a ani nič podobné.

Batman: Arkham Asylum je z úplne iného súdku. Trojáčkový projekt filmové strihu s chytľavou hrateľnosťou, výborne rozprávaným príbehom (konečne žiadne zviazanie s licenciou k filmu), skvelé spracovanie, množstvo herných prvkov, ktoré osviežujú hranie a nerobia ho zbytočne stereotypným. Minimálne si vyskúšajte demo a verte, že sa vám to páčiť bude. A potom zistíte, že máte pred sebou skvelú hru, nie nadarmo hodnotenú číslami takmer najvyššími. Batman je proste borec a je to superhrdina z mäsa a kostí, takže sa nám páči o to viac, že nielenže rozdáva rany päsťou (a ich aj prijíma), ale musí likvidovať protivníkov i nenápadne, potichu, pretože ho netopiere odnesú do večných lovísk.

Dobre, tieto bábiky už možno máte doma, hráte sa s nimi, obliekate ich (a iné), robíte piknik, dávate si rande s ostatnými majiteľmi bábik. Ale sú tu aj hry, ktoré akurát prišli na zahraničný trh, možno už aj na náš a mohli by ste po nich očkom hodiť. Poďme na to.

Guitar Hero 5 / The Beatles: Rock Band (X360, PS3) – 11. sept / 9. sept.

Začneme jednoduchou voľbou. Do tohto buď pôjdete alebo o tieto hry ani pohľadom nezavadíte. Hudobné hry vás buď majú v hrsti alebo ich nenávidíte. Voľba je teda jasná. Škoda len, že u nás je cena kompletného balíku so všetkými hudobnými nástrojmi „trochu“ drahšia, čo platí žiaľ hlavne pre Rock Band. Špeciálny diel venovaný legendárnej skupiny The Beatles však možno naláka nových záujemcov a piaty diel Guitar Hero má skutočne zaujímavý playlist.

IL-2 Sturmovik: Birds of Prey (X360, PS3, PSP, DS) – 4. sept.

Simulátor na konzolách? Alebo dokonca ešte na handhelde? Áno, známa značka z PC sa rozhodla expandovať aj na herné skrinky, pri ktorých vysedávajú ľudia v obývačke pred veľkou TV. Čoskoro to dostaneme do rúk a už sa skutočne tešíme – hlavne na podporu MP, ktorá na osobných počítačoch slávila obrovský úspech.

Section 8 (PC, X360) – 11. sept.

Tu to bude buď hop alebo trop. Na multiplayer zameraná strieľačka z vlastného pohľadu nie je na PC žiadnym prekvapením, no vydávaná je napríklad aj na Xbox 360. Nie, že by po skúsenostiach s hraním bola zlá, je však trochu iná a zároveň nás až tak nedostala. Tak za prvé: na mapu zoskakujete z orbitu, pričom svoju telesnú schránku môžete vypustiť kdekoľvek. Aj doprostred boja, no potom berte na vedomie, že smrteľnú ranu môžete schytať ešte pred dotykom s pevninou. Svojho vojaka je možné si upravovať v bohatej ponuke vylepšení, dôležitá je spolupráca a vyváženosť povolaní. Spracovanie nás síce zatiaľ nepresvedčilo, no plná verzia môže samozrejme všetko zmeniť.

Mini Ninjas (multi) – 11. sept. - dojmy z hrania

Čo tu robí roztomilá plošinovka? Tak to ste potom nehrali demo, prípadne netušíte, kto za tým vlastne stojí. Dánsky tím IO Interactive dokáže zaujať námetom i spracovaním. Bolo to tak pri nájomnom zabijakovi Hitmanovi a šokoval i s dvojicou psychopatov v Kane & Lynch: Dead Man. Mini Ninjas je však hra s úplne iného súdku. Arkádová plošinovka s roztomilými postavičkami, kde sa môžete prevteľovať do roztomilých zvieratiek a to všetko vidíte v roztomilom spracovaní. Ono sa to jednoducho výborne hrá a odľahčený prístup dáva voľný priebeh pohodlnému relaxu po zhliadnutí všetkých tých svinstiev z celého sveta, ktorými sme deň čo deň zamorovaný. Fajn relax, neodcudzujte hru vopred!

DiRT 2 (multi) – 11. sept. - preview, dojmy z hrania

Po roztomilých ninjoch tu máme zablatené autíčka. Dostávajú vysoké hodnotenia. Najprv sa objaví konzolová verzia (ktovie, kto ju bude distribuovať u nás) a až v zime príde krabica s diskom pre PC. Ale možno ste konzolisti a chcete si zajazdiť už teraz. DiRT 2 sa podobne ako predchodca skalopevne drží jednoduchej rovnice: musí to byť prístupné pre úplných nováčikov, ale zabaviť sa musia aj skúsení. V konečnom dôsledku to vyzerá... no, graficky výborne a čo sa týka hrateľnosti, tak si každý nájde tú svoju obtiažnosť (doplní i separátne nastaviteľný model poškodenia, čo je super nápad) a zajazdí si tak každý. Ani na najľahšej obtiažnosti nerátajte s arkádovým jazdením s plynom na podlahe. Bežní hráči však zistia, že keď pustia raz za čas plyn, môže to byť celkom zábava. A DiRT 2 takou hrou jednoznačne je, navyše ponúka rôznorodé druhy vozidiel (chýba len kolobežka a papamobil).

Need for Speed: Shift (PC, X360, PS3, PSP) – 17. sept. oznámenie hry, videá 1, videá 2

Po poslednom Need for Speede sme nad sériou takmer definitívne zlomili riadiacu páku. Underworld bol jednoducho tak zúfalo priemerný, až sme sa pýtali, čo na tej hre preboha robili dva roky. Stal sa však zázrak. Need for Speed: Shift vyzerá vynikajúco, dalo zbohom arkádovému plieskaniu sa o mantinel, pridalo pohľad spoza volantu, dodalo do hry viac reality. Jednoducho sa je na čo tešiť. Pestrosťou vozidiel síce Shift ťažko porazí DiRT 2, počtom všetkého (vozidlá, trate...) nebude mať na tretiu Forzu, no Shift by mohol prekvapiť skvele vyváženou hrateľnosťou, keďže sa sústredí výhradne na reálne vyzerajúce preteky (žiadny miš-maš ako DiRT 2) a vychádza na tri hlavné platformy (nie ako pre X360 exkluzívna Forza).

Wet (X360, PS3) – 18. sept.

Tu je to otázne. Wet je klasickou third person akciou so sexi cicou Ruby v hlavnej úlohe. Môže to stačiť, ale nemusí. Ono je Wet skôr spojením viacerých hier, pričom výsledný guláš vyzerá až neskutočne bláznivo. Vezmime si Laru Croft a jej lozenie, primiešajme akciu akoby z Maxa Payna, trochu to okoreňme bláznivými prestrelkami zo Stranglehold, jemne primiešame klasického Tarantina (čiernobiele prostredie s krvou, nereálne chmaty a pohyby) a máme tu čosi, čo môže byť neskutočne zábavným projektom, ale zároveň i nehrateľným prepadákom. Na čo vsádzate vy?

Aion (PC) – 25. sept. - dojmy z hrania

MMORPG, ktoré možno nakope World of Warcraft do... a ak nie, tak ho minimálne nepríjemne kopne do členku. Hra od NCsoftu nielenže vyzerá k svetu, ale sa i výborne hrá, pričom nie vždy je postrehnuteľné, že vznikla ďaleko, ďaleko na východ od nás. Je to rýchle, je to chytľavé, princípy pochopíte hneď, vyzerá to vynikajúco a navyše je tu i zopár noviniek. Tak napríklad od desiatej úrovne dostanete do vienka krídla. A môžete krátky čas plachtiť vo vzduchu, čo dáva presunu i bojom nový rozmer. Príbeh je príjemne zamotaný, no najdôležitejšia je hrateľnosť. Konečne niekto pochopil, že proti WoW-ku je najlepšie vytasiť jeho vlastné zbrane a nie vyrukovať s úplne odlišnými hernými princípmi. Aion je podľa nás tohtoročná MMORPG bomba.

Halo 3: ODST (X360) – 22. sept.

Svet Halo je pre hráčov dostatočne známy a je jedno, ktorej platforme holdujete, určite ste už o Master Chiefovi počuli. Hry z tohto univerza sú nesmierne obľúbené hlavne v USA, kde ide o modlu. Datadisk k tretiemu dielu sa rozhodol ísť trochu inou cestou: stále pôjde o strieľačku z vlastného pohľadu, zbrane budete poznať, architektúra úrovní sa vám bude zdať známa, no hlavného hrdinu tentoraz nebude stvárňovať už priam polobožský Master Chief, ale bežný vojak. Tábor hráčov sa zrejme znovu rozdelí na dve polovice, no veríme, že nepôjde len o balík niekoľkých singleplayer úrovní. Novinkou bude rozhodne multiplayerový mód Fire fight. Práve podpora viacerých hráčov udržala Halo v hre až doteraz.

A ďalšie, na ktoré už nevyšlo:

Red Faction: Guerilla (PC) - novinka, dojmy z hrania

Po menšom zdržaní sa na PC konečne objaví aj deštrukčná akcia, v ktorej môžete zničiť takmer všetko.

NHL 2K10 (PS3, PS2, X360)

Hokej. Čo viac chcete počuť? Konkurent pre EA Sports by sa po minuloročnom miernom rozčarovaní mohol znovu presadiť. Bude to však mať nesmierne ťažké.

SoulCalibur: Broken Destiny (PSP)

Bojovka na handheld? A známa? Tak to si určite nenechajte ujsť, pretože podobných kúskov mnoho na trhu nenájdete.

Darkest of Days (PC, X360)

Strieľačka z vlastného pohľadu, v ktorej budete cestovať časom a zúčastníte sa viacerých konfliktov našej histórie. Dobová výzbroj nutnosťou. Béčková strieľačka alebo prekvapenie mesiaca?

Marvel Ultimate Alliance 2 (multi okrem PC)

Akčné RPG plné superhrdinov? PC hráči si možno spomenú na Freedom Forces, no tu skôr ako o stratégiu pôjde o boje, v ktorých vybraný hrdina získava skúsenosti.

Shin Megami Tensei: Persona (PSP)

Remake démonického RPG na handheld od Sony sa objaví ako jeden z projektov, ktorý si bude možné stiahnuť pre PSPGo. O kvalitách netreba pochybovať.

Afrika (PS3)

Niektoré hry by sa pokojne dali využiť aj v škole ako učebná pomôcka. Afrika medzi ne patrí – alebo ako virtuálnou cestou spoznáte flóru a faunu africkej divočiny.

Katamari Forever (PS3)

Jednoduchý princíp: na kotúľajúci sa objekt nabaľujú predmety menšie ako objekt samotný. Chytľavá hrateľnosť: jednoducho to musíte skúsiť a sami zistíte, že v jednoduchosti je krása.

Dead Space: Extraction (Wii)

Hororová hra pre Wii? Tak to sme skutočne zvedaví, či predajnosť prekoná 50 tisíc kusov, keďže táto rodinná konzola je určená prevažne pre minihry a rodinné poskakovanie pri Fit-ku.

Kingdom Hearts 358/2 Days (DS)

Final Fantasy od Square stretáva postavičky od Disney. Aj tak by sa dala popísať RPG séria Kingdom Hearts. Je úspešná a preto ako väčšina podobných hier sa postupne remake-y predošlých dielov začínajú objavovať na handheldoch.

Beaterator (PSP)

Šialenosť od Rockstar Leeds. V spolupráci so známym hudobným producentom Timbaland pripravujú vydať hru... alebo skôr špeciálny program na tvorbu vlastnej hudby. Na Playstation Portable! Bude to fungovať?

Ninja Gaiden Sigma 2 (PS3)

Druhý diel Ninja Gaiden tu pre Xbox 360 už bol a tak hráči automaticky očakávajú svoju krvavú nádielku aj na PS3. A dostanú ju. Náročná rúbanica má svoje čaro.

My Sims Agents (Wii)

Síce infantilné, ale podobné veci jednoducho na Wii letia. Simsovia vyšetrujúci rôzne prípady? Ako stvorené pre túto rodinnú konzolu.

Dead Mountainer´s Hotel (PC)

Adventúr je málo a táto, berúca si za predlohu príbeh bratov Strugackích vyzerá vynikajúco.

Na ktorú z hier sa najviac tešíte vy?