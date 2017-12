Obedná pauza: na hrane

Dostaňte červenú kocku na červenú kachličku. Malina. Aha, predtým vlastne treba stúpiť na každé biele pole. Aha, a na každé môžete stúpiť len raz, potom sa prepadne. On the Edge.

9. sep 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Dostaňte červenú kocku na červenú kachličku. Malina. Aha, predtým vlastne ešte treba stúpiť na každé biele pole. Aha, a na každé môžete stúpiť len raz, potom sa prepadne... Hm, tak zas až také šialene jednoduché to nie je. Na čierne políčka môžete, teda vlastne musíte stúpiť dvakrát, pretože sa po prvom kontaktne premenia na biele. Modré vás zas teleportujú. On the Edge:

Ovládanie:

Klávesnica - šípky.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.