Sexbox - herná konzola určená výhradne pre dospelých

8. sep 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Každému je jasné, čomu sa bude táto "zábavná skrinka" primárne venovať a Microsoft (má vlastnú konzolu Xbox a Xbox 360) istotne nie je nadšený kvôli podobe názvov so svojim produktom. Konzola Sexbox bude výhradne Adult Only (vekové obmedzenie pre výhradne dospelých) projektom, ktorý sa bude zaoberať pornografickým priemyslom, takže možno očakávať prístup na internet k obrazovému a inému materiálu či rôzne jednoduchšie minihry, „sociálne“ siete či zoznamky, chaty s možnosťou snímania obrazu cez webkameru.

Skrátka však nepríde ani herný trh – už teraz sa počíta so špeciálnymi MMO titulmi, v ktorých virtuálnych svetoch by si hráči mohli užívať. Konkrétne či bližšie špecifikované "užívanie si" nebolo. Sexbox bude skôr multimediálnou platformou sprostredkujúcou jediné: virtuálny sex. Prípadne s rukou v nohaviciach. Otázkou zostáva, či má tento projekt zmysel. My ostatní radšej vypneme PC či konzolu a zabavíme sa naživo. Virtuálna realita v prípade Sexboxu totiž vyzerá už skutočne viac než prehnane.

