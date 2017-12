Call of Duty: Modern Warfare 2 - zahraj to znovu, Sam

Hranie sa na vojakov – sen malých chlapcov sa raz za čas zvykne ak už nie pretaviť do okukávania vojenskej techniky, tak v záľube v hraní sa na hrdinov.

8. sep 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Aspoň tých virtuálnych. Niekedy po vzore hollywoodskej klasiky chceme na svoje plecia prevziať úlohu neohrozeného hrdinu, vojaka zachraňujúceho svet a popri tom strieľajúceho stovky nepriateľských panákov. Elegantne, s noblesou a na konci s krvou podliatymi očami, vážnym zranením ešte vztýčiť vlajku ohlasujúcu návrat slobody. Aj o tom je séria Call of Duty a práve preto je i úspešná.

Prvé dva diely malo na starosti vývojárske štúdio Infinity Ward, ktorému sa podarilo vyšvihnúť na absolútny vrchol. Priam filmový zážitok mnohých ohúril a aj preto bolo oznámenie, že tretí diel dostane na starosť iný vývojársky tím (nové Call of Duty predsa musí prichádzať rok čo rok) a v Infinity Ward sa budú venovať ďalšiemu pokračovaniu. Tak to i dopadlo – trojka bola len recykláciou známych prvkov, navyše v niektorých prípadoch pokrivkávajúcou.

Infinity Ward prekvapili síce tvrdo naskriptovanou, avšak na tú dobu (a vlastne i dnes) skvelou hrateľnosťou a príťažlivosťou. Možno bolo aj dobre, že mala kampaň len zopár hodín, pretože hranie prvého Modern Warfare bolo často nutné dať na „jeden záťah“. Sadneš, bavíš sa a hru dohráš. Šesť-sedem hodín skvelej zábavy. A potom znovu ten istý kolotoč Activisionu: ďalší diel dostane niekto iný (znovu Treyarch a znovu to dopadlo tak ako to dopadlo, kritika nebola najlepšia, no hráčom to stačilo) a Modern Warfare 2 sa čoskoro objaví i s logom Infinity Ward.



Je však na čo sa tešiť? Odpoveď si môžete dať pokojne sami: pokým sa vám páčil prvý diel, určite nad pokračovaním ohrňovať nosom nebudete. Príbeh – čiže to, čo nás zaujalo už v prípade prvého dielu Modern Warfare – jemne vychádza z predchodcu, no nie je to nič markantné. Hlavný protivník jednotky, vodca militantných rusko-arabských jednotiek Zakhaev bol zneškodnený, no moci sa chopila jeho pravý ruka, doposiaľ neaktívny Makarov, ktorý sa usiluje o znovuzrodenie hnutia. To dostalo zlikvidovaním svojho vodcu nie smrteľnú ranu, ale ich to naopak ešte posilnilo a pod ochranou nového vodcu plánuje pomstu, akú svet nepamätá.

Klišé ako hrom, avšak v Infinity Ward vedia podať zápletku podobne ako Spielberg. Skvele vykreslené malé príbehy na pokraji globálnej katastrofy. A funguje to. Ako člen špeciálnej jednotky si dokonca zahráme po boku kapitána MacTavisha, ktorého poznáme ako jednu z hrateľných postáv prvého dielu.

Princíp príbehovej kampane ostáva totožný: naskriptované udalosti nás na ceste vpred prekvapia a dodajú hraniu filmový look. Lenže je tu zopár zmien, ktoré sa môžu javiť ako pomerne malé, avšak samotnú hrateľnosť by mohli posunúť o stupienok vyššie. Odzvonilo napríklad nepríjemnému respawnu nepriateľov. Často sa stávalo, že pokým sme neprekročili neviditeľnú hranicu, nepriateľskí vojaci na nás nabiehali v nekonečných vlnách. Počet vojakov na mape bude konštantný a keď všetkých vystrieľame, tak sa noví zástupcovia neobjavia.

Druhou zmenou zaradenou medzi príjemné je aspoň mierne otvorenie prostredia: nie, nebudeme mať voľnosť ako v Crysis, znovu pôjde o ohraničené koridory, avšak s tým rozdielom, že raz za čas sa budú „tunely“ vetviť a niekedy natrafíme na exteriéry, kde si budeme môcť vybrať, či nepriateľa dostaneme rambovským postojom s prstom na spúšti alebo tichým likvidovaním zo zálohy. Keďže máme pred sebou moderný konflikt (navštívime chladný Sibír a horúce Rio de Janiero či Afghanistan), musíme mať v rukách i technologickú serepetičku. Špeciálny prístroj zaznamenávajúci živé osoby vo vašom blízkom okruhu pripomína alienovský radar a tu ho v zimnej snehovej metelici využijeme možno ešte viac.

Netreba sa však obávať toho, že by hra poľavila zo svojho nadneseného prístupu. Nepriatelia budú padať ako hnilé jablká zo stromov. Naskriptované situácie už boli odhalené napríklad v zimnej misii, kde hráč dostane za úlohy odpáliť miestnu základňu. Chladné prostredie snehom zaviatej krajiny má svoje romantické čaro (možno aj preto nás priťahovalo akčné Lost Planet, zatiaľ čo pokračovanie vyzerá tak trochu slabšie). Stláčaním vhodných tlačidiel vykonávame rôzne akcie mimo streľby a chýbať tentoraz nebudú ani akčné pasáže na rozličných vozidlách, pričom jazdu na snežnom skútri si môžete pozrieť sami.

Samotná hrateľnosť vám môže pripadať až príliš arkádová – a ona taká v skutočnosti aj je – avšak dôležitou vlastnosťou hry je, že sa málokedy zastavíte a po celý čas sa bavíte. Ak sa vám bude zdať hranie priľahké, zapnite si najvyššiu obtiažnosť. Skúsenosti z predchodcu napovedajú, že potom to bude všetko, len nie prechádzka ružovou záhradou.

Väčšinu času strávime v spoločnosti iných vojakov, avšak kooperatívnu hru si v kampani nezahráme. Smútok na mieste nie je, pripravované sú špeciálne tzv. Special Forces úrovne, ktoré sa sústreďujú práve na kooperatívnu zábavu, kde musia spolupracovať, aby sa dostali na úplný záver misie.

Nech sa ale na Call of Duty: Modern Warfare budeme pozerať akokoľvek, to, čo umožnilo hre prežiť až do dnešných časov, je multiplayer. Treba podotknúť, že skvelá kompetetívna podpora hráčov s rôznymi možnosťami upravovania a odmeňovania charakteru išla ruka v ruke s vynikajúcimi mapami. Áno, hráme ho dodnes. Modern Warfare 2 pôjde v rovnakom duchu a ponúkne hráčom bohatý systém odmien, pričom ich bude ešte viac a budú rôznorodejšie. Pôvodne sa mal tento primitívny RPG systém objaviť aj v singleplayeri, napokon sa tak nestane a postupné odomykanie nových zbraní, vylepšení a vlastností sa objaví iba v multiplayeri. Jedno video z módu Capture the Flag ste už mohli vidieť a teda presne viete, čo vás čaká.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vo svojej podstate nebude mať čím prekvapiť. Pôjde o tohtoročný hit, o ktorom sa už teraz hovorí, že bude najpredávanejšou hrou tohto roku. Že to bude hra zábavná, môžeme bez väčších problémov sľúbiť už teraz. Otázne však je, či sa podarí druhému dielu moderného bojiska prekonať svojho staršieho súrodenca. Či sa znovu budeme hnať dopredu a užívať si skvelé momenty. To je presne tá otázka, na ktorú odpoveď však spoznáme až po 10. novembri, kedy sa má hra objaviť na trhu.

Až potom si môžeme pokojne povedať, že to síce je fajn a sedmička je tiež pekné číslo. Alebo pôjde o herný projekt, ktorý proste budete musieť mať doma, hoci je trochu drahší ako ostatné hry. Musíte brať Call of Duty: Modern Warfare (jednotku a zrejme i dvojku) ako spojenie adrenalínového a krátkeho zážitku v kampani a dlhotrvajúceho v multiplayeri. Jeden bez druhého nemá zmysel. Tešiť sa tešíme – už len preto, aby sme zistili, či sú v Infinity Ward skutočne takí machri, aby nám znovu priniesli dokonalý zážitok a my sme sa mohli zahrať na neohrozených vojakov-hrdinov a zachránili