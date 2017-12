Čo všetko nás internet odnaučil

Desať piesní na albume, počúvaných za sebou, papierový adresár s telefónnymi číslami či pokojná debata, v ktorej každý akceptuje názor iného. To všetko nám vzal internet.

8. sep 2009 o 10:35 Tomáš Ulej

Rodina pokojne si sadajúca každý večer o ôsmej k televízoru, aby si spoločne pozrela ďalšiu časť obľúbeného seriálu. Alebo listovanie v programovom časopise a hádky o to, ktorý film z ponuky sa bude večer pozerať. Keď o tom budete o dvadsať rokov rozprávať vašim potomkom, možno sa už budú iba uškŕňať. Denník Daily Telegraph vybral päťdesiat vecí, ktoré vymizli, alebo čoskoro vymiznú z našich životov vďaka internetu, počítačom a mobilom.

Televízia bez programu, noviny bez noviniek?

Rôzne „on demand“ televízie (televízie na požiadanie) spolu s internetovými archívmi staníc, špecializovanými stránkami ako www.hulu.com menia spôsob, akým pozeráme televízne programy. Panelák na Jojke si môžete pozrieť kedykoľvek, už nielen vtedy, keď ho televízia zaradila do vysielania. Pokojne aj päť častí naraz. Celovečerný film za vás zase nemusí vybrať pracovník televízie, jednoducho si ho naplánujete sami.

„Klasická programová televízia, ak vôbec taká zostane, sa zrejme obmedzí už iba na priame prenosy zo športu a podujatí,“ predpovedá Daily Telegraph. Smrť čaká aj teletext – načo by nám bol predpotopný predchodca internetu v čase, keď je v každej obývačke počítač s prístupom na internet? Pre nízky záujem už zanikol v Británii a v ďalších krajinách už tiež len doznieva. Web zmenil aj požiadavky, ktoré čakáme od tradičných papierových médií. „Kedy naposledy ste si ich kúpili, aby ste zistili, ako skončil včerajší zápas?“ Dnes už od nich čakáme skôr analýzu a komentár než samotné informácie. Tie sme už dávno prečítali na webe.

Neplatiť za nič, vzdať sa súkromia

Čo zmenil web, je aj množstvo informácií, s ktorými denne prichádzame do styku. Je ich kvantum, no oveľa menej si z nich naozaj pamätáme. Zvládli by ste sa ešte naučiť básničku ako kedysi v škole? Koľko telefónnych čísel si pamätáte a koľko máte len v mobile?

Ďalšou z vecí, ktoré web zmenil, je vôľa platiť za obsah. Predplatili by ste si vstup do Encyclopedie Britannica vytváranej renomovanými encyklopedistami, keď je tu Wikipédia zadarmo? Zaplatili by ste za možnosť prečítať si článok na webe? Na webe musí byť všetko zadarmo, aj keby mala byť stránka posiata reklamou a film v zlej kvalite.

Daily Telegraph si všimol aj zaujímavý paradox týkajúci sa starostí, ktoré venujeme svojmu súkromiu. Zaťahujeme na oknách rolety a vyrábame ploty, cez ktoré susedia nemôžu vidieť do dvora. No tých istých susedov si pridáme do sociálnej siete a delíme sa tak s nimi o kompletné informácie o našich životoch. „Môžeme útočiť na vládu za to, že jej unikli niektoré údaje o nás, no používatelia sociálnych sietí o sebe na webe prezradia viac než Veľký Brat mohol hocikedy dúfať, že niekedy získa,“ píše denník.

Čo sa vytratilo