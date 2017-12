Podľa ankety väčšina ľudí nemôže bez mobilu existovať

Nedávny prieskum ukázal, že väčšina ľudí vlastniacich mobilný telefón bez neho nemôže existovať. Ak by si museli vybrať či stratia peňaženku alebo mobil, podľa prieskumu by sa každý štvrtý radšej vzdal peňaženky.

Spoločnosť Synovate robila internetový prieskum v júli tohto roku medzi približne 8000 respondentmi v 11 krajinách, a to v Kanade, Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Malajzii, Holandsku, Filipínach, Rusku, Singapure a Taiwane. Tri štvrtiny z nich priznali, že svoj telefón si so sebou berie všade, najviac "závislých" bolo medzi Rusmi a Singapurčanmi. Viac ako tretina uviedla, že si bez mobilu nevie predstaviť život. Dve tretiny si svoj telefón berú do postele, pričom ho ani vtedy nedokážu vypnúť v strachu, že zmeškajú niečo dôležité. "Mobily nám dávajú pocit bezpečia, ochranu a neustály prístup k informáciám. Majú v sebe funkcie niekoľkých ďalších nástrojov komunikácie, vďaka kamere dokonca nahrádzajú komunikáciu naživo," uviedla riaditeľka spoločnosti Synovate v Taiwane Jenny Chang.

Mobily tiež menia charakter medziľudských vzťahov. Prieskum ukázal, že približne polovica opýtaných používa SMS na flirtovanie, pätina začala "randiť" prostredníctvom textových správ a približne rovnaký počet používa SMS-kovanie ako spôsob ukončenia vzťahu. Po telefonovaní využívajú ľudia najviac funkciu budíka, fotoaparátu a hier. Sedemnásť percent si pomocou mobilného telefónu kontroluje svoje e-mailové schránky. Jeden z desiatich opýtaných sa na sociálne siete Facebook a MySpace prihlasuje práve prostredníctvom mobilu. Napriek tomu až 37 percent respondentov neovláda všetky funkcie, ktoré mu jeho mobilný telefón ponúka.