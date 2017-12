Kórejská smršť na veľtrhu IFA – Corby a čokoláda na dva spôsoby

Štýlové telefóny opäť nastupujú. Dôkazom bol aj tohtoročný veľtrh IFA, kde práve štýlové telefóny hrali prvé husle. Zabodoval predovšetkým Samsung svojou novinkou Corby pre mladých, ale taktiež LG s novou čokoládou. Dokonca v dvojitej reinkarnácii.

7. sep 2009 o 13:55 Jan Lodl, mobil.cz

Nuda a šedivosť mobilného sveta, akoby sa trochu rozostupovali. Možno je to tým, že firmy v dôsledku ekonomickej krízy trochu pribrzdili inovácie. Mimochodom tohtoročný berlínsky veľtrh IFA to ukázal skoro vo všetkých oblastiach. Konečne sa snažia zákazníkom predať veci, o ktorých predtým iba hovorili, a ktoré zas až toľko nestoja. Zmeny v dizajne sú jedným z nich. A tak sa začínajú konečne po nejakej dobe objavovať rôzne farebné variácie.

Ale nejde iba o farby. Na trh nastupujú dotykové displeje, ktoré uvítali používatelia, ale taktiež výrobcovia, ktorí ušetria na klávesniciach. Rozširujúca ponuka priniesla aj zníženie cien. To dokazuje i Samsung Corby, na ktorý sme si mohli v Berlíne po prvýkrát siahnuť. Bokom nechcela zostať ani firma LG – predviedla hneď dvojnásobnú dávku čokolády. Okrem modelu New Chocolate (BL40) to bol aj model BL42, s ktorým robila LG dlhú dobu tajnosti. V Berlíne bol však vystavený iba vo vitríne.

Výber podľa farieb - Samsung S3650 Corby

Podľa prvých obrázkov sa zdalo, že Corby bude len ďalším z lacných “dotykáčov”. I paleta dostupných farieb akoby naznačovala, že pôjde o prístroj nižšej triedy. Tomu vlastne zodpovedá aj cena, ktorá by nemala prekročiť 117 eur. Prvé reálne zoznámenie s týmto prístrojom tak pre nás bolo príjemným prekvapením. Zaujalo nás predovšetkým veľmi dobré továrenské spracovanie, a plasty, ktoré vôbec nevyzerajú lacno. Výrazné farby, ktoré tento telefón ponúka, pôsobia veselo, mlado a dynamicky, nie však gýčovo. Corby je jednoznačne telefónom pre mladú generáciu, ale určite zaujme aj ostatné vekové kategórie.

Veď nakoniec je tu i čierne a biele vyhotovenie, ktoré dajú telefónu predsa len konzervatívnejší vzhľad. Telefón dobre sadne do ruky, displej má priemerných 2,8", čo dáva dostatočný priestor pre pohodlné dotykové ovládanie. S tým má Samsung dosť dobré skúsenosti, a ani u Corby neustúpil z vysokého štandardu. Displej reaguje na pokyny veľmi presne. Aj pri tomto modeli zostali zachované widgety na úvodnej obrazovke, takže sa dá na displej vytiahnuť to, čo používate najčastejšie. Bez najmenších problémov fungujú aj hardvérové klávesy pod displejom, ktoré majú odpor presne taký, aby sa Corby pohodlne ovládal.

Samotné menu zostalo prakticky bezo zmien, takže s orientáciou nebude problém. To, že je zameraný na mladých, prezrádza Corby i tým, že priamo v menu sa nachádza aplikácia pre prístup ku komunitným sietiam – Facebook, MySpace, a taktiež YouTube máte priamo po ruke. Ale na druhú stranu, sociálne siete už dávno nie sú výsadou len teenagerov.

Pre milovníkov sladkostí – LG BL40 New Chocolate a LG BL42

LG pripravilo hneď dvoch nástupcov úspešného modelu Chocolate KG800. O prvom sa už nejakú dobu vedelo – telefón s veľkým dotykovým displejom dostal dokonca označenie New Chocolate. Pred časom sa však objavili i obrázky modelu BL42. S tým robilo LG pomerne veľké tajnosti, a tak bol telefón v Berlíne vystavený len v presklenej vitríne bez akéhokoľvek typového označenia či ďalších údajov.

Od novej čokolády sa líši predovšetkým klávesnicou, čím je vlastne o niečo bližšie pôvodnej čokoláde. Podľa informácií, ktoré nám poskytli zástupcovia LG v stánku, by mal byť model BL42 o niečo menej “nadupaný” ako New Chocolate. Zároveň by ale mal byť i znateľne lacnejší. Neoficiálne sa dokonca špekuluje o cene menšej ako 200 eur. Telefón vyzerá pomerne dosť dobre, a pokiaľ by sa potvrdili predpoklady o cene, mohol by mať šancu sa uchytiť.

Multimediálny model BL40 New Chocolate bude mieriť k trochu náročnejším zákazníkom. Hlavným argumentom má byť displej v pomere 21:9, čo je pomer, ktorý sa využíva v kinách, a tiež vo filmoch s vysokým rozlíšením. Veď práve pokiaľ ide o prehrávanie filmov, je čokoláda naozaj silná v každom detaile. Poradí si s DivX, Xvid, ale tiež H.264 a ďalšími bežne používanými kodekmi. Sledovanie filmu na tomto telefóne by tak malo byť pohodlnejšie, a obísť sa bez zložitých konverzií.

Telefón na prvý pohľad pripomína staršie Samsungy (napr. F480), ale ten tromfne veľkým displejom s uhlopriečkou 4". To je na mobil naozaj dosť, na druhej strane je to tak trochu dvojsečná zbraň. Veľký displej so sebou ale nesie pomerne veľkú výšku telefónu. To nemusí každému vyhovovať. Je však pomerne dobre vyvážený, takže do ruky padne dobre. Navyše rozlíšenie 345 x 800 bodov patrí k najlepším na trhu, a pri prezeraní webu sa určite hodí. Rovnako tak oceníme i podporu wi-fi a HSDPA.

Tak ako väčšina nových modelov od Areny, má i New Chocolate nové používateľské rozhranie 3D S-Class, ktoré ponúka niekoľko úvodných obrazoviek, a tiež jednotlivé položky menu roztriedené v niekoľkých na sebe nezávislých riadkoch. Tento spôsob ovládanie je predsa len trocha nezvyčajný, a používateľovi bude chvíľu trvať, než si ako tak zvykne, pokiaľ mu to nebude vadiť úplne. Odozva užívateľského rozhrania je veľmi dobrá, a telefón reaguje svižne a presne. Keď si na neobyčajnú štruktúru S-Class zvyknete, nebude vám dotykový displej už nijako prekážať.

Starí známi – LG GT500 Puccini a LG GM310

Po prvýkrát sa nám dostali do ruky i staršie modely predstavené v Barcelone, respektíve na jar. Prvým z nich je smartfón založený na Windows Mobile, ktorý je známy pod menom Puccini. Pod ním by sme očakávali asi najskôr nejaký hudobný telefón, v skutočnosti ide skôr o manažérsky mobil, ktorý má pomerne konzervatívny dizajn. Bohužiaľ telefón v stánku LG mal vybitú batériu, takže sme ho nemohli poriadne vyskúšať.

Svojím spôsobom priamym konkurentom Corbyho by potom mohlo byť model GM310, ktorý je určený predovšetkým pre mladých. Model od LG má ale menší displej (2,2"), a klávesnicu. Ide o klasický sliajder. Avšak tak úplne klasický nie je, na hornej strane pod displejom sa totižto okolo stredového potvrdzovacieho tlačidla nachádzajú senzorové tlačidlá. Síce dosť zrýchľujú prístup k hudobným funkciám, ktoré sú na tomto telefóne veľmi dôležité. Lenže podobne ako v prípade Samsungu E900, sú aj na LG senzorové tlačidlá prehnane citlivé, čo ovládanie trošku komplikuje.

