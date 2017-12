Vodafone a Telefónica podali ponuky na kúpu T-Mobile UK

Vodafone a Telefónica O2 podali ponuky na kúpu britskej divízie Deutsche Telecomu. Oba koncerny ponúkajú za T-Mobile UK približne 4 miliardy GBP (4,59 miliardy eur), ako informovali Sunday Times a Financial Times. Nemecká spoločnosť by mala o návrhoch roz

7. sep 2009 o 9:54 TASR

Londýn 7. septembra (TASR) - hodnúť v priebehu niekoľkých týždňov.

Ak T-Mobile UK s jeho 16,6 milióna zákazníkmi získa ktorýkoľvek z uvedených telekomunikačných koncernov, stane sa najväčším mobilným operátorom v Británii. Vodafone a O2 odmietli informácie komentovať.

T-Mobile je aktuálne štvrtým najväčším mobilným operátorom v Británii s 15-% podielom na trhu. Najväčším je O2 s 27-% podielom, za ním nasleduje Vodafone s 25 % a Orange s 22 %.

Vodafone a Telefónica predložili svoje ponuky na konci augusta. Deutsche Telecom však rokuje s France Telecom, ktorý vlastní Orange UK, o prípadnom spoločnom podniku v Británii.

Prevzatie alebo partnerstvo s T-Mobile UK by pre všetkých troch spomínaných operátorov znamenalo zníženie konkurencie a dovolilo by im zvýšiť marže a zisky. Naopak, predaj divízie by Deutsche Telekomu umožnil odchod z trhu s piatimi mobilnými operátormi, kde je konkurencia tvrdšia ako napríklad v Taliansku alebo Francúzsku.

(1 EUR = 0,87200 GBP)