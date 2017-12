Surfujeme: Hudba z filmu, papierové vystrihovačky

Dnes sa vyberiete do vesmíru, nakuknete aj do sveta vedy, alebo sa naučíte skladať super lietadielko, či zaspomínate na detské časy a s pomocou nožníc vyrobíte papierové hračky pre vaše ratolesti. A popritom všetkom si môžete vychutnať hudbu z vášho obľúb

5. sep 2009 o 10:05 Milan Gigel, (mg, tu)

eného filmu.

Hudba z filmu

Videli ste film s výbornou hudbou? Interpréta a názov nemusíte hodiny hľadať naslepo. Skúste použiť stránku http://momupl.com. Stačí len zadať názov filmu a rovno môžete počúvať.

Letecké rekordy

Ako vyzerá papierové lietadielko, ktoré je zapísané v Guinessovej knihe rekordov za to, že preletelo najdlhšiu vzdialenosť na jeden hod? Podľa videa na stránke http://howto.wired.com/wiki/Fold_Your_Own_Sky_King_Paper_Airplane si ho môžete postaviť aj vy. Je lepšie ako to, ktoré skladáte zvyčajne vy?

Papierové hračky: Stiahni, vytlač a vystrihni

Kedy ste naposledy držali v ruke nožničky? Máme pre vás tip na celkom dobrú víkendovú zábavu. A dokonca bez počítača. Navštívte stránku http://www.cubeecraft.com/ a môžete celé poobedie vystrihovať nádherné

papierové hračky. Možno potešíte deti papierovou replikou rozprávkového hrdinu a možno aj seba, v databáze je napríklad replika konzoly Nintendo.

Nazrite cez okno do vesmíru

Vesmír nie je iba čiernobiela obloha posiata hviezdami. Čo by ste povedali, ak by ste mali možnosť pozrieť sa do diaľav cez Hubblov teleskop? Na stránke http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html nájdete fotogalériu toho najlepšieho.

Ako vyzerali vaše obľúbené weby, keď začínali

Žiaden majster z neba nespadol. Pozrite sa ako vyzerali najpopulárnejšie weby sveta v deň keď oficiálne vznikli.

Čriepky zo sveta vedy

Čo nového objavili vedci a na čom pracujú? Na stránke http://www.calacademy.org/science/sia/ nájdete aktuálne videá o tajomstvách sveta, ktoré sa podarilo rozlúsknuť.

Žarty

My vieme, že nie je prvý apríl a že žarty sa s počítačmi nerobia, hlavne keď za nimi sedí niekto neskúsený. Takže rady na tomto webe berte prosím iba ako inšpiráciu. A môžete nám prípadne napísať, čo vtipné ste vy alebo vaši známi vyviedli počítačom vy.