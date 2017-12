Taliansky protimonopolný úrad prešetruje Google Inc.

Taliansky protimonopolný úrad v piatok uviedol, že prešetrovanie sťažnosti domácich médií voči Google News Italia rozšíril a zahrnul do neho aj americkú Google Inc., materskú firmu talianskej stránky Google.

4. sep 2009 o 16:46 SITA

RÍM 4. septembra (SITA, Reuters) -

Domáce médiá tvrdia, že talianska spravodajská internetová stránka spoločnosti Google ich núti, aby na nej zverejňovali svoje články. Protimonopolný úrad začal prešetrovanie tento týždeň po tom, ako sa talianska Federácia vydavateľov novín sťažovala, že tých, ktorí nechcú byť na stránke Google News Italia, vylúčili z vyhľadávača Google.

Protimonopolný úrad uviedol, že prešetrovanie rozširuje aj na Google Inc. preto, že táto spoločnosť riadi stránku Google News Italia. Talianske noviny sa sťažovali na to, že ak Google dáva na svoju stránku ich internetové správy, poškodzuje to ich schopnosť priťahovať čitateľov a zadávateľov reklamy na svoje stránky. Ak však na spravodajskej stránke Google nechcú byť, firma ich vylučuje aj zo svojho vyhľadávača. Aj v USA čelia firmy Google a Yahoo sťažnostiam zo strany spravodajských firiem, že ich vyhľadávače zarábajú na správach, ktoré tvoria iní.