Need for Speed: Shift - videá, ktoré musíte vidieť

To, že Need for Speed: Shift vyzerá skutočne vynikajúco a zrejme sa dočkáme po dlhých rokoch obrodenia známej pretekárskej série, vám hovoríme už dostatočnú dobu...

3. sep 2009 o 19:45 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 8 0 Need for Speed: Shift vyzerá skutočne vynikajúco a zrejme sa dočkáme po dlhých rokoch obrodenia známej pretekárskej série, vám hovoríme už dostatočnú dobu, aby vo vás začal vŕtať červík pochybnosti, či sa tak náhodou skutočne nestane (viď zoznam článkov pod touto novikou). Ak neveríte, že nás čaká niečo špeciálne, pozrite si zostrihané zábery priamo z hrania. Áno, žiadne arkádové trieskanie sa o mantinely s neónovými krabicami. Ak sa vám to bude máliť, producent hry Jesse Abney vám v dvoch nasledujúcich ukážkach povie všetko možné o móde kariéry, ktorý bude pre virtuálnych jazdcov zrejme to najdôležitejšie, čo v hre nájdu. A na úplný záver tu máme jednu lahôdku. Pozrite si i nasledovné video a určite aj vy uznáte, že EA si skvelé promo jednoducho vedia spraviť. A nevravte, že nechcete vidieť vaše meno na pretekárskom voze a podpísať sa milej slečne... Zdroj: Gametrailers, Facebook (ch.)