Európania si s bohom vojny tento rok ruku nepodajú

3. sep 2009 o 18:40 Ján Kordoš

A prečo tá nenávisť? Sony plánuje špeciálnu kolekciu vydať tento rok výhradne v zámorí a na Európanov – ako to už býva – zvysoka kašle. Ak si budeme chcieť vychutnať boha vojny Kratosa i my, neostáva nám nič iné ako si objednať hru zo zahraničia. Nebude uzamknutá regionálnym zámkom, takže by sme nemali prísť skrátka. Európska pobočka Sony len skonštatovala, že sa pokúsi túto kolekciu priniesť spoza veľkej mláky, no kedy to bude, netuší.

Takže ďakujeme, Sony. Prečo to ľutujeme? Zrejme vám tieto tituly unikli a nehrali ste ich. Preto to rýchlo napravte aspoň prečítaním si recenzie prvého a druhého dielu.

Zdroj: Joystiq,VG247