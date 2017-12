Andromeda je kanibal

Vedci našli dôkaz, že Andromeda požiera cudzie hviezdy.

4. sep 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Galaxia Andromeda je od tej našej vzdialená asi dva a pol milióna svetelných rokov. Patrí do takzvanej Miestnej skupiny galaxií, ktorej súčasťou je napríklad aj naša Mliečna cesta. A keďže sa nachádza relatívne blízko, je - azda s výnimkou našej vlastnej - najpreskúmanejšou galaxiou. Stále však dokáže astronómov prekvapiť.

Medzinárodný tím vedcov teraz v magazíne Nature publikoval zistenie, že galaxia požiera hviezdy z iných galaxií. Už predtým vedci predpokladali, že čosi podobné sa vo vesmíre deje, no až teraz to aj dokázali. Umožnilo im to detailné sledovanie okrajov Adromedy. Prístroje zaznamenali, že v oblasti sa nachádzajú hviezdy, ktoré v Andromede nemohli vzniknúť. Naznačuje to ich pohyb v galaxii - pohybujú sa vo zvláštnych formáciách a zhlukoch.

Vedci podľa BBC predpokladajú, že sú to zvyšky menších galaxií alebo protogalaxií, ktoré sa s Andromedou zrazili. Časť z nich, ak už nie celé, väčšia galaxia zhltla.