Secret Agent Clank - menší a plechový tajný agent

S ubúdajúcim počtom recenzii pre Playstation 2 sa môže zdať, že táto herná platforma je už žiaľ už jednou nohou v hrobe. Ako sa to vezme.

3. sep 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Stále na ňu vychádzajú zaujímavé hry, hoc spracovaním už nezaujme, pre hráčov, ktorí nemajú vysoké nároky na grafické spracovanie (alebo nemajú adekvátnu TV či finančné prostriedky), ide o zaujímavú alternatívu. Navyše na rozdiel od mladšej PS3 na ňu nájdete stovky vynikajúcich hier, ktorým ani vek neubral na hrateľnosti. V poslednom čase sa stretávame s konverziami z „prenosnej Playstation“, PSP-čka. To, čo je na menšom displeji krásne a zabaví vás na cestách, síce na PS2 už nemusí byť to pravé orechové (a ani nie je), no konzola má aspoň prísun nových, hoc skonvertovaných titulov.

Secret Agent Clank pochádza z dobre známej rodinky. Stačí sa pozrieť na zbierku hier, v ktorých vystupovala známa dvojica Ratchet a Clank. Známe meno v plošinovkovom svete zapôsobí možno na niekoho infantilne, no jednoduchšie princípy nahrádza až nepríjemne chytľavou hrateľnosťou, zábavnosťou a príťažlivosťou. Proste vás to bude baviť, hoci je všetko detinské a prosté. Niektoré dialógy donútia usmiať sa nenápadnými odkazmi na známe filmy, seriály a iné, dnes už každodenné udalosti odohrávajúce sa okolo nás. Jednoducho ide o klasickú skákačku, kde vidíte postavičku zozadu a má niekoľko super vylepšovákov, ktoré vás donútia sedieť a hrať, sedieť a hrať a potom, keď vás začne bolieť zadok, tak sa postavíte. A hráte.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Tentoraz je hlavným hrdinom Clank, malý, inteligentný a na rozdiel od Ratcheta nie tak bláznivý robot s neskutočne psími, zelenými očami. Alebo plechový James Bond z budúcnosti vysnívanej v hlave dieťaťa, aby sme si trochu ozrejmili pomerne jednoduchý príbeh. Komixové stvárnenie svetov vidíte na obrázkoch, netreba k nim nič dodávať, ono jednoducho vyzerá ako hra na Playstation 2 a porovnávanie s inými platformami neprichádza do úvahy, hoc sa na niektorých hranách možno aj porežete a farby na textúrach by ste zrátali na prstoch jednej ruky. Nevadí, dôležitý než miera efektov a kvality grafiky je hrateľnosť.

Okrem Clanka budeme ovládať aj Ratcheta, no v omnoho menšej miere. Ratchet totiž ukradne dôležitý artefakt a Clank neveriac vlastným očiam (a záberom bezpečnostnej kamery) vyráža na cestu za očistením Ratchetovho mena. Najvýraznejším sprievodným javom celej série je pestrosť a z toho vyplývajúca zábava. Clank strieda rôzne žánre a nestihnete sa tak nudiť. Niekedy ide o klasickú 3D plošinovku, kedy okolo seba mlátite a skáčete, inokedy prichádza na scénu pomalšia stealth akcia, dopĺňajú ju rôzne minihry, v ktorých je nutné stlačiť príslušné tlačidlá (tancujete, uhýbate sa laserom, potichu a zozadu zneškodníte stráže) alebo nasleduje súboj s bossom či logické rébusy. No a nesmú chýbať ani špecifické „preteky“. Jednoducho sa neustále niečo deje, nemáte žiadne pokušenie vypnúť hru z dôvodu, že ste monotónnymi prvkami hrateľnosti umlátení na nudnú smrť.

Clank navyše ako v prípade predošlých dobrodružstiev zbiera skúsenosti (zdravie, zbrane...), takže v prípade, že zomriete, toho ani príliš neľutujete, pretože získate ďalšie bonusové experience body a zlepšujete sa. Dalo by sa pokojne hovoriť o plošinovkovom Diable s mierne infantilným lookom. Hrateľnosť je vďaka bohatému striedaniu lokácií a aj postáv. Nesmie chýbať ani hrdina Qwark, ktorý však všetky svoje veľké dobrodružstvá zažil len vo vlastnej hlave. Dalo by sa teda povedať, že ide o klasickú plošinovku zo známeho sveta. Je pravdou, že sa zabavíte, avšak všetko vám bude pripadať aj mierne povedomé.

Navyše je spracovanie na dnešnú dobu už predsa len trochu za zenitom a z PS2 sa predsa len dalo dostať trochu viac. Isteže: pôvodná hra vyšla na handheld Playstation Portable, takže to, čo na malom displeji vyzerá pomerne roztomilo a detailne, je na veľkej TV už značne nepríjemné na pohľad. Jednoduché textúry, minimum detailov, slabšie animácie pohybov, pomerne primitívne objekty – to bude dnes stačiť skutočne len tomu, kto vlastní na hrania iba PS2 a používa CRT televíziu. Stačí sa pozrieť na niektoré staršie tituly pre pomaly dosluhujúci Playstation 2 a uvidíte, rozdiel v dizajne lokácií. Ten síce je pestrý (ako farbami, tak i zmenou prostredia), no samotné vnútro úrovne, pozostáva z jednoduchých cestičiek s chabou prezentáciou. Neberte to ako zápor, skôr ako upozornenie na to, že na rozdiel od dnešných titulov pre "hlavné" herné platformy, zostanete sprvoti nepríjemne obarení pomerne archaickým spracovaním, pre Playstation 2 žiaľ dnes už typické.

Čo sa však nanešťastie nezmenilo, je mierne chaotická kamera, ktorá sa síce presúva i automaticky, no lepšie je manuálne si pohľad prispôsobovať. Neraz sa vám stane, že musíte bežať smerom k sebe, pretože z tohto smeru na vás niekto útočí. Nasmejete sa aj (aj keď to bude skôr smiech cez plač) pri niektorých skokoch, kedy nielenže kamerou nepohnete, ale zároveň nedokážete presne odhadnúť vzdialenosť ďalšej plošiny, čo v kombinácii s ovládaním, ktoré pri staticky umiestnenej kamere mení funkciu smeru pohybu podľa toho, kam je hrdina otočený. Čiže ak stlačíte analóg smerom dopredu, vôbec to neznamená, že sa Clank tým smerom aj skutočne pohne, pretože pre neho je dopredu smerom vľavo.

Ozvučenie nevybočuje z mierneho nadpriemeru a skôr ako hudba skôr poteší výborný dabing, ktorý je pre celú sériu už charakteristický. Každá z postáv ma špecifický hlas a výborne sa hodí k vybraným osobám. Počas hrania okrem rozbíjania objektov a strieľania toho veľa nepočujete, audio je akoby usadené do úzadia, čo sa dá pochopiť konverziou z handheldu. Nepríjemne však prekvapí obtiažnosť. Nie, že by bola hra priľahká, hoci niektorými pasážami prejdete ako nôž maslom. Náročnosť je skôr nevyrovnaná a pomerne často sa vyskytujú pasáže, ktoré musíte hneď niekoľkokrát opakovať a nie raz zo striktných pravidiel, veľkého počtu nepriateľov, či príliš náročných minihier, stratíte jednoducho nervy a hru vypnete. Je to obrovská škoda, pretože menej nároční hráči budú pomerne skoro prekvapení výskytom zložitejších situácií. Všetko sa samozrejme dá zvládnuť, avšak konverzia z handheldu doplatila na tieto menšie nezrovnalosti v hrateľnosti, ktoré sú jednoducho vhodnejšie pre prenosnú konzolu a nie tú vo vašej obývačke.

Ako teda zhodnotiť Secret Agent Clank pre Playstation 2? Určite sa táto plošinovka vydarila a jej kúpou nič nepokazíte. Otázkou však zostáva, či získate niečo, čo ste ešte nehrali – v tomto ohľade Secret Agent Clank skutočne nemá ponúknuť nič originálne. Táto verzia je vlastne určená hráčom, ktorí nechcú investovať do novej konzoly, ale konečne by si zahrali niečo nové na svojej, už prachom zapadajúcej krabičke. Zabaviť sa zabavíte, zasmiať sa zasmejete, no rovnako zistíte, že doba pokročila a PS2 žije už len z konverzii z iných systémov. Umelé udržiavanie pri živote zatiaľ funguje. Ak vám to bude stačiť, Secret Agent Clank vám na hodiny zábavy vydrží. Ak však máte na výber, zrejme bude výhodnejšie siahnuť po PSP verzii.