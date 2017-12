Samsung S8000 Jet – mobil, ktorý má šmrnc

Je atraktívny, štýlový a kdekoľvek ho vytiahnete z vrecka, bude vzbudzovať záujem. Snaží sa nalákať na kvalitný dotykový displej, ovládanie gestami a rýchly procesor, ktorý si poradí s filmami aj multitaskingom. Je naozaj taký výnimočný, ako tvrdí výrobca

3. sep 2009 o 12:10 Milan Gigel

Samsung S8000 Jet

Plusy atraktívne vyhotovenie

prostredie, ktoré nenudí

svižný beh, multitasking

ovládanie gestami Mínusy horšia kvalita fotoaparátu

?

Ak je na tomto telefóne čosi, čo stojí za reč, určite je to jeho používateľské rozhranie TouchWIZ vo verzii 2.0. Je poprepletané grafikou a ovládacími prvkami, ktoré vo svete mobilov nie sú až také bežné. Rotujúce kocky s ikonami na stenách, lístky virtuálnej kartotéky a ďalšie početné blbôstky sa snažia navodiť atraktívnu atmosféru. Ak k tomu pripočítame trojicu pracovných plôch na ktoré si ako na nástenku môžete pripichnúť informačné moduly stiahnuté z internetu, začína byť úplne jasné, o čom hovoríme.

Parametre mobilov sa podobajú ako vajce vajcu. Ponúknite používateľské rozhranie, ktoré kráča s dobou a máte vyhraté. Vie o tom Apple s ich iPhonom, vie o tom Microsoft s ich Sedmičkou a vedia o tom aj všetci ostatní, ktorým sa viac alebo menej darí ponúknuť to, čo ľudia pýtajú.

Šmrnc vo všetkých detailoch



Je plastový a aj tak sme nemali pocit, že výrobca na materiáloch šetril. Dizajnéri sa tentokrát pohrali so svetlom. Kým stredový ovládací prvok s vystúpenými hranami a spodným zrkadlením vytvára priestorovú ilúziu sklenej kocky, zadný kryt odhaľuje pod priesvitným hladkým povrchom vlny so sýtym, rubínovým odleskom. Telefón pôsobí nápadito a sviežo, súčasne je dostatočne decentný. Dizajnéri v Samsungu vždy vedeli ako spojiť eleganciu s aktuálnou módou.

Vďaka ľahkým materiálom má telefón iba 110 gramov a s 12 milimetrovou hrúbkou je dostatočne štíhly aj pre nosenie vo vrecku košele. Je dobre vyvážený a ani napriek naleštenému povrchu sme nemali pocit, že by nám chcel vykĺznuť z rúk. Stylus nehľadajte. Výrobca sa spolieha na to, že všetko zvládnete obslúžiť svojimi prstami.

Displej je jeho pýchou

Veľký displej s 8 centimetrovou uhlopriečkou má rozlíšenie 800x480 bodov a prekvapí vysokým kontrastom a dobrým podaním tmavých odtieňov. Vyrobený je technológiou OLED, čo sa podpísalo nielen na jeho vlastnostiach, ale aj nízkej spotrebe. Výrobca nezostáva voči jeho parametrom chladný a využíva prednosti v plnom rozsahu. Základná téma žiari pestrými, neónovými farbami, pozadia menu a dialógov sú pre maximálny kontrast čierne. Ocenili sme to hlavne v teréne na prudkom slnku. Texty sú čitateľné a grafika na svojej farebnosti príliš nestráca. Pri fotografovaní a natáčaní videí viete presne, čo nájdete uložené na karte.

Intenzita podsvietenia sa prostredníctvom senzora prispôsobuje okolitému prostrediu, v piatich stupňoch je nastaviteľná aj manuálne. Automatika nás nesklamala. V prítmí displej neťahá oči a na plnom svite stíha prebiť okolité osvetlenie. Aj keď sa čelný panel leskne, nie je to tragické.

Virtuálne klávesnice diakritiku nepoznajú

Kompletné ovládanie mobilu sa až na drobné výnimky spolieha na dotykový displej. Po tom, čo si všetko riadne nastavíte sa púšťate do každodennej rutiny. Začínate inteligentným odomykaním. K písmenám abecedy si priradíte funkcie a tie automaticky mobil vykoná po odomknutí displeja. Kliknete pri spiacom telefóne na ľubovoľné tlačidlo, na zamknutý displej napíšete dohodnuté písmeno a zrazu sa vytáča číslo vášho šéfa, mobil otvára dialóg pre písanie novej esemesky, alebo sa spúšťa kalendár či hudobný prehrávač. Ušetríte niekoľko kliknutí a dostanete sa jedným gestom aj k tým funkciám, ktoré sa skrývajú v menu hlbšie.

Virtuálne klávesnice sú dve. Prvá je alfanumerická a aktivuje sa vždy pri vytáčaní čísla či vkladaní textov pri otočení mobilu na výšku. Je vybavená slovníkom T9, nepoužíva však diakritiku. S ovládateľnosťou sme boli spokojní, iba písanie menej používaných symbolov je niekedy zdĺhavejšie, ako by sme si želali. Akonáhle akcelerometer zaznamená, že mobil je otočený na šírku, vysunie sa namiesto alfanumerickej, plnohodnotná QWERTY klávesnica. Žiaľ, vždy iba na ľavej strane, aj keď ste mobil otočili doprava. Ani QWERTY klávesnica diakritiku nepozná, písanie však zjednodušuje voliteľným predikatívnym slovníkom. Pri písaní dvoma palcami sme dosahovali slušnú presnosť písania, v ponuke špeciálnych znakov nás prekvapila široká škála preddefinovaných smajlíkov. Snáď aj takých, ktorých sme nikdy nevideli.

Ak máme použiteľnosť virtuálnych klávesníc zhodnotiť, môžeme povedať že bez stylusu sme sa hravo zaobišli a písanie bolo prirodzené.

Gestá namiesto tlačidiel

Zabudovaný akcelerometer nie je iba podporou pre správne natáčanie displeja. Rozoznáva gestá, ktorými je možné uľahčiť si používanie. Mobil otočený displejom nadol diskrétne mlčí aj keď vám niekto telefonuje. Ak chcete aktivovať hlasitý odposluch, počas telefonovania položíte mobil na stôl a sám aktivuje výstup do zabudovaného reproduktoru.

Zaujímavejšia je však funkcia Motion UI, ktorá umožňuje aktivovať rôzne funkcie pohybovými gestami. Zatrasiete mobilom ak chcete prejsť na novú skladbu, kývnete ním vpravo ak chcete fotografovať, alebo naň poklepete, keď chcete skontrolovať e-maily. Je síce pravda, že musíte mať takéto veci v krvi, ak ste však otvorení novinkám, zapáči sa vám to možno rovnako, ako nám.

Firmvér plný opičiek

Samsung S8000 Jet nie je smartfónom s otvoreným operačným systémom, aj keď by ste mohli mať pocit že je. Je síce vybavený plnohodnotným multitaskingom ktorý je vďaka rýchlemu, 800-megahertzovému procesoru neuveriteľne svižný, základnú ponuku funkcií však môžete rozširovať iba prostredníctvom Java aplikácií a widgetov, ktoré môžete pripínať na jednu z trojice pracovných plôch. Či je spustená iba jednu aplikácia, alebo ich pobeží na pozadí päť sa na výkone a odozve nijako neprejavovalo.

Ponuka widgetov je značne obmedzená a nenarátali sme ich viac ako dve desiatky. Niektoré sú predinštalované v mobile, iné je možné pár kliknutiami stiahnuť z internetu. Z ľavej lišty si jednoducho popresúvate na ľubovoľnú plochu čo chcete. Pohybom prsta zo strany na stranu vymeníte komunikačné pozadie za oddychové, pracovné za víkendové. Mať viacero pozadí, ktoré je možné prepnúť ťahom prsta je fajn.

Podobná situácia je v menu. Netreba rolovať v dlhých zoznamoch, stačí len listovať v ponuke rovnako, ako v plochách. A ak niekde na zoznam s rolovacím prvkom narazíte, ľavákov poteší že si ho môžu presunúť na opačnú stranu.

Niektoré softvéry majú viacero tvárí. Ak ich spustíte cez ikonu v menu alebo prostredníctvom naprogramovaného gesta, spustia sa v štandardnej grafike s obyčajnou vizualizáciou. Akonáhle však otvoríte aplikácie cez ponuku 3D Media Gate, ktorá je rozložená na stenách rotujúcej kocky, pribudnú grafické opičky vo forme kartotéky hudobných albumov, listov fotografií a podobne.

Na e-maily je prikrátky

S 3G konektivitou je možné využívať internet naplno a v Samsungu s tým počítajú. V mobile je plne integrovaná podpora pre sociálnu sieť Facebook, ale aj servery pre zdieľanie fotografií a videí. Internetový prehliadač s webkit jadrom je spracovaný solídne, navigácia na stránkach by však mala byť spracovaná jednoduchšie. Pri ovládaní prstom sa stávalo, že sme netrafili na správne miesto a chvíľami sme dokonca mali pocit, že stylus by bol dobrou pomôckou. Chce to cvik.

Horšie je to však s e-mailovým klientom. S prílohami si síce rozumie a vďaka prehliadaču dokumentov sme nemali problém s vybavovaním pošty z terénu, predsa sú tu len obmedzenia, ktoré by byť nemuseli. Ak sa v poštovom priečinku nahromadí 500 správ, žiadnu ďalšiu už nie je možné prijať. Aj napriek tomu, že je v zabudovanej pamäti mobilu dostatok miesta. Vybavené správy treba mazať a po zmazaní vyhadzovať z koša. Obmedzená je aj maximálna veľkosť správ a to na 5 megabajtov. Správy s väčším počtom príloh tak môžu byť dostupné iba cez webové rozhranie.

Ocenili sme, že telefón je možné pripojiť aj k WiFi hotspotom a ušetriť si tak predplatený objem dát u mobilného operátora. To môže byť praktické hlavne v roamingu.

Ku GPS treba licenciu

Ak má byť GPS modul aktívny, treba ho najprv povoliť v nastaveniach a následne reštartovať telefón. V menu súčasne pribudne ikona pre navigačný softvér. Pre ten si však treba zakúpiť licenciu.

Ak tak neurobíte, GPS modul môžete využívať na dve veci. Mapové podklady zo serverov Google a na označovanie miesta, na ktorých ste nasnímali fotografie. S GPS koordinátmi uloženými v EXIF hlavičkách si hravo poradil softvér v počítači, ale registrovali ich aj služby pre zdieľanie snímok na internete.

Multimédiá hrajú prvé husle

O tom, že Samsung Jet je špecialista na multimédiá hovoriť azda netreba. Kvalitne spracovaný hudobný prehrávač s množstvom nastavení a slúchadlá pribalené v škatuli vám umožnia vychutnať si hudbu rovnako dobre, ako z vreckových prehrávačov tohto výrobcu. Ak sa presunieme k videám, zažiaria kvality displeja a rýchlosť použitého procesora. Nech zoberiete ľubovoľný film zo svojho počítača vo formáte MPEG4 a nahráte ho do internej pamäte či na kartu, očakávať môžete plynulý obraz bez trhania. S videami to jednoducho vie a ak si prikúpite TV Out káblik, zobrazí ich aj na televíznej obrazovke. Pochváliť musíme kvalitné farebné podanie a vysoký kontrast.

Zabudovaný fotoaparát s 5 megapixelmi má však svoje obmedzenia. Snímky majú mäkkú kresbu a tam, kde dynamický rozsah snímača nestačí, často sa objavujú prepaly. Nedokáže to kompenzovať ani skutočnosť, že k dispozícii máte mnoho nastavení a funkcie, akými je asistovaná tvorba panorám, časozberné snímanie či rozoznávanie tvárí. Snímky možno síce po uložení dodatočne priamo v mobile retušovať a upravovať, je to však práca navyše.

Videozáznam nás naopak prekvapil. S rozlíšením 720x480 bodov pri 30 snímkach za sekundu sa nám podarilo natočiť atraktívne zábery, ktoré zniesli aj následnú úpravu v počítači. Ak patríte medzi tých, čo svoje záznamy z mobilu odosielajú na internet za čerstva, dobrou správou je, že vo výbave mobilu je aj malé strihové štúdio. Je v ňom možné záznamy rozdeľovať, spájať či pridať k ním podmaz. Špecialitkou je „rýchlobežka“, ktorá sníma obraz v rozlíšení 320x240 bodov so 120 snímkami za sekundu. Kvalita síce zaostáva, s touto funkciou sa však dá príjemne experimentovať.

Dva dni na jedno nabitie

Výdrž je priemerná a ak hovoríme o skutočnom využívaní mobilu na plnú paru, na jedno nabitie mu dôjde dych v priebehu dvoch dní. Mobily tohto kalibru majú stále svoju rezervu. Ak má však Jet byť iba ozdobou pre vybavovanie telefonátov, vydrží plniť svoje úlohy aj 4 dní.

Samsung S8000 Jet nie je smartfón, svojou výbavou, multitaskingom a rýchlosťou však s nimi dokáže držať krok. Ide o štýlový telefón silne naviazaný na internet a multimédiá, má však aj svoje muchy a obmedzenia, s ktorými treba počítať už pri kúpe. Hodnotíme ho ako šikovný stroj pre aktívnych používateľov, ktorí majú z minulosti skúsenosť, že do svojich smartfónov inštalovali iba zriedkakedy rozširujúce softvéry.

Technické parametre v skratke