Filmové trháky budú na YouTube. V ten deň, keď aj na DVD

3. sep 2009 o 8:00 Tomáš Ulej

Google rokuje s filmovými štúdiami o tom, ako dostať na internet celé filmy. Nielen staré alebo béčkové. Nie zadarmo, ale za prijateľný poplatok.

Už nielen trailer, ale rovno celý film. A nie desaťročia po tom, čo vyšiel, ale pár týždňov po tom, čo ho prestali premietať kiná. Wall Street Journal priniesol informácie o rokovaniach giganta Google s filmovými spoločnosťami ako Lions Gate Entertainment Corp., Sony Corp. či Warner Bros. Ich cieľom má byť vybudovanie webovej požičovne v rámci najpopulárnejšej stránky na šírenie videí - YouTube.com.

Niektoré za poplatok, iné zadarmo

Informácie, ktoré poskytol Wall Street Journal sú zatiaľ neoficiálne. Veľmi o detailoch rokovaní nechcel hovoriť ani Google. "Neustále pracujeme na na rozšírení výberu a typov videí, ktoré sú k dispozícii komunite," citoval denník hovorkyňu Google.

Dohoda, na ktorej teraz Google spolu so spoločnosťami pracuje, má obsahovať dva druhy obsahu - niektoré filmy sprístupnené po zaplatení poplatku okolo štyroch dolárov (2,8€), iné zadarmo, no s vloženou reklamou. Zo ziskov z nej by malo potom 70 percent patriť samotnému štúdiu.

Viac detailov o dohode zatiaľ nie je známych.