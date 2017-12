Četujúca a tweetujúca mládež obohacuje slovník o nové slová

"Četujúca" a "tweetujúca" mládež obohacuje jazyk o stovky nových slov. Vydavatelia anglického výkladového slovníka Collins English Dictionary sa tento rok podľa britského denníka The Daily Telegraph rozhodli pridať 267 nových výrazov, pochádzajúcich z int

1. sep 2009 o 21:10 (čtk)

ernetovej komunikácie na četoch a v sociálnych sieťach.

Novým výrazom spojeným s internetovou rečou sa nevyhla ani čeština.

Podľa Světly Čmejrkovej z Ústavu pre jazyk český Akademie věd ČR je čet formou písanej hovorenej komunikácie. Preto sa do nej omnoho častejšie dostávajú výrazy nahradzajúce intonáciu a emotívnu zložku reči. Okrem znakov označovaných ako "smajlíky" a "frowníky" sa tak do internetovej komunikácie omnoho častejšie dostávajú citoslovce.

Z anglických citosloviec, ktoré boli novo zaradené do Collinsovho slovníka, patrí okrem "hmm" a "heh" napríklad výraz "meh", vyjadrujúci nesúhlas, alebo "mwah", označujúci hlasný bozk. Podľa Čmejrkovej sú v češtine veľmi obľúbené napríklad citoslovce typu "jé", pri ktorých sa dá podržaním jedného tlačidla zvýrazniť emotívny obsah.

Do anglického slovníka si našli cestu i zloženiny a novotvary, ktoré vďačia za svoju existenciu internetovej komunikácii. Veľká popularita informačnej siete Twitter pomohla vzniknúť napríklad slovesu "to twitter". V médiách už sa pomaly ustálil i skrátený výraz "to tweet", používaný aj u nás pod pojmom "tweetovanie". Podľa Čmejrkovej si podobné slová rýchlo hľadajú cestu aj do nášho jazyka a okrem četovania alebo meilovania už si môžeme tiež "skajpovať" pomocou komunikačného programu Skype.

Nové výrazy môžu ale takisto veľmi rýchle zaniknúť. Šéfeditor slovníka Collins Elain Higgleton uviedol, že novo zahrnuté výrazy do posledného vydania nemusia nutne v slovníku zostať navždy. "V priebehu nasledujúcich dvoch – troch rokov sa môže veľa týchto slov prestať používať a môžu vypadnúť i zo slovníka," povedal Higgleton denníku The Times.

Aj keď sa anglicizmy v našom jazyku nemusia páčiť všetkým, podľa odborníkov nejde nutne o zlý vplyv. Podľa Čmejrkovej patrí vytváranie nových slov k možnostiam, ako sa jazyk vyrovnáva s novými vplyvmi a novými komunikačnými potrebami. "Ide o to, aby používatelia internetu nijako nezaostali kvôli tomu, že nedokážu veci pomenovať. Vyjadruje to naopak životaschopnosť jazyka," povedala pre ČTK Čmejrková.