Microsoft chystá zlacnenie Xboxu 360

27. aug 2009 o 15:45 PR

„Vianočná sezóna sa pomaly blíži, a tak je práve teraz ten pravý čas poobzerať sa po darčekoch, ktoré si vaši blízki naozaj užijú“, hovorí Chris Lewis, viceprezident Interactive Entertainment Business pre Microsoft Europe a dodáva: „Naším cieľom pre nadchádzajúcich 18 mesiacov je posunúť domácu zábavu o veľký kus dopredu. Samozrejme chceme pre túto revolúciu (Project Natal - pozn. red.) mať vybudovanú dostatočne veľkú a pevnú základňu. Vieme, že cena je pre veľa zákazníkov rozhodujúcim faktorom pri výbere elektroniky, ale najmä v Európe sa čím ďalej viac hľadí aj na dizajn, univerzálnosť a pridanú hodnotu. Xbox 360 zohľadňuje všetky tieto faktory a tak veríme, že udržíme naše pozitívne výsledky po celej Európe.“

Mať Xbox 360 v obývačke znamená baviť sa pri akejkoľvek príležitosti. Je jedno, či si len sem-tam niečo zahráte alebo ste naozajstný hardcore hráč. Či už hráte vždy sám, alebo proti kamarátom. Vďaka Xboxu 360 budete mať vždy na výber zo stoviek titulov, ktoré budú sedieť presne vášmu hráčskemu štýlu. Sledujte filmy, prezerajte fotky, počúvajte hudbu a to všetko s vašimi priateľmi v pohodlí svojho domova. Rodina aj priatelia sa môžu spoločne baviť pri hudobnej hre Lips: Number One Hits. Pre tých, ktorí majú radi akciu, je tu hra plná rýchlych kolies – Forza Motorsport 3, fanúšikovia Halo série sa môžu vyšantiť v Halo 3:ODST alebo sa ponoriť do bojov v tomto roku veľmi očakávanej akcii od Infinity Ward – Modern Warfare 2, pokračovaní bestselleru FPS akcie Call of Duty 4: Modern Warfare.

Projekt Natal bude kompatibilný pre všetky verzie Xboxu 360, ktoré sú v súčasnosti na trhu, a ponúkne tak opäť viac zábavy za menej peňazí. Zníženie ceny konzoly Xbox 360 Elite je v súlade s celkovou stratégiou, vďaka ktorej ponúka Xbox 360 na európskych trhoch najlepšie hodnoty a služby vo všetkých cenových kategóriách. S prémiovou konzolou Xbox 360 Elite za novú cenu 249 EUR a verziou Xbox 360 Arcade za 199 EUR je jasne nastavený výber a možnosť voľby medzi základnou a prémiovou konzolou. Predaj Xboxu 360 Pro so 60-gigabajtovým diskom bude postupne v Európe ukončený.