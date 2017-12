Stratení kráčajú v kruhoch

Výskum nemeckých vedcov predbežne potvrdil hypotézu, že ak sa človek stratí, tak naozaj krúži dokola.

28. aug 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)





BRATISLAVA. Mali ste niekedy pocit, že keď ste zablúdili, kráčali ste stále dokola? Váš pocit bol správny. Podľa vedcov z nemeckého inštitútu Maxa Plancka ľudia, ktorí sa stratia, chodia v kruhoch bez toho, aby si to všimli. Týka sa to najmä situácií, keď na oblohe nie je Slnko alebo hviezdy, podľa ktorých by sa mohli orientovať.

Výskum vedený Janom Soumanom sledoval pomocou systému GPS dobrovoľníkov v saharskej púšti a nemeckom lese Bienwald. „Historky o ľuďoch, ktorí sa stratili a potom krúžili v kruhoch, sú pravdivé,“ povedal Souman denníku Daily Telegraph. „Ľudia nedokážu kráčať rovno, ak nemajú nejaký referenčný bod. Napríklad Mesiac, Slnko, hory alebo vzdialenú vežičku.“

Dôvodom môže byť podľa vedcov fakt, že jedna z nôh je dominantnejšia. Prikláňajú sa však k verzii, že príčinou krúženia je spojenie množstva malých nepresností, keď si človek nie je istý, kam sa vlastne uberá.