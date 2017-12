Colin McRae DiRT 2 - špina za nechtami

Po uvoľnení hrateľnej demoverzie pretekov Colin McRae DiRT 2 sme mohli porovnať zmeny oproti predchodcovi a po niekoľkých desiatkach odjazdených tratí môžeme konštatovať, že prišla zmena k lepšiemu.

27. aug 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Nie, že by predošlý diel patril medzi priemer či herné dno, avšak nielen my sme našli mnoho nedostatkov, prípadne otravných faktorov.

DiRT 2 pôjde po stopách predchodcov. Ponúkne rozličné druhy vozidiel: od bugín cez WRC automobily či špeciálne upravené vozidlá a ukončíme to SUV autami či kamiónmi. Obrovský počet tátošov vo vašej virtuálne garáži donúti hráča zvoliť inú stratégiu pre každý voz a hoci sme mali k dispozícii len dve vozidlá, rozdiely medzi ich ovládaniami bolo badať na prvý dotyk. Prístupnú sme mali dvojicu pretekov: Land Rush Baja v americkej Kalifornii a Trailblazer na horúcom marockom piesku.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Ako je už zrejmé, v prvom prípade sme dostali na výber terénne vozidlo krížené s buginou, pričom pestrejší výber s väčšími vozidlami napovedá, že s neposednými avšak ľahkými autami môžeme súperovi ľahšie ujsť, ale zároveň je náročnejšie udržať ideálnu stopu, zatiaľ čo objemnejšia dodávka si svoje miesto na trati môže získať agresívnejšou jazdou. Klasický systém na kolá s tribúnami okolo dáva väčšiu výhodu jazdcom, ktorí sú skôr technickejšie zdatný, pretože správne prejdenie zákrut je základom predierania sa dopredu v pelotóne ôsmich pretekárov. Počet vozidiel oproti minulému dielu síce poklesol o štyri vozidlá, no vzhľadom na kratšie trate a kvalitnejšiemu grafickému spracovaniu je to bod k dobu.

Druhý model Trailblazer pripomína rely preteky až na to, že v krátkych časových intervaloch sú na trať vypúšťaní jazdci a menšie rozdiely môžu vyústiť v predbehnutie pomalšieho jazdca. Čo sa bude spočiatku stávať vám, keďže skrotiť pomerne rýchle upravené WRC tátoše nie je malina. Primárne sa tento druh pretekov sústreďuje na rýchlosť s precíznym vyberaním pomerne jednoduchších zákrut s čo najmenšou stratou rýchlosti. Stačí však malá chybička, prepísknutý nájazd do zákruty a automobil sa podľa zvolenej miery poškodenia môže úplne rozbiť. Je výborné, že deštrukčný model (žiadny, vizuálny, reálny) je možné upravovať i celkovú obtiažnosť. Tá je nastavená pomerne vysoko a zo šiestich stupňov je vhodné začínať na druhom, pretože ostatní jazdci so zvyšujúcou sa obtiažnosťou robia minimum chýb. Ak však nedáte súperom dostatok rozumu, uvidíte ich nezvládnuté manévre a výnimkou nie je salto vo vzduchu či nabúranie do barikád. Ak si to dáte dokopy s modelom poškodenia (áno, súper môže byť diskvalifikovaný za nepojazdný vehikel), vyjde vám príjemné jazdenie, v ktorom sa však musíte sústrediť každú sekundu, vybrať správne každú zákrutu (predsa len, trate nie sú príliš dlhé) a hlavne si dávať aj na povrch vozovky. Na zaprášenej ceste je auto menej stabilné ako na asfaltke a podobne.

video //www.sme.sk/vp/11113/

Ďalšie videá - napríklad záznamy z hrania, nájdete v našej novinke.

Módov pretekov bude samozrejme viacero: nebude chýbať klasické rely, na štartovej čiare sa budeme tlačiť pri rallcrosse a veľkou výzvou bude Rail T1 s dlhými traťami. Fyzikálny model jazdy sa stále drží niekde medzi arkádou a simulátorom, pričom priklonenie sa k jednej alebo druhej strane dosiahnete zmenou vyššie uvedeného modelu poškodenia a obtiažnosti. Na žiadnom preteku však neuspejete bez brzdenia a perfektnej práce v zákrutách. Práve v týchto momentoch totiž môžete súperov nachytať na hruškách, na rovinkách je jazdecké pole pomerne vyrovnané. Nemusíte sa však poznať trať naspamäť do posledného milimetru, nemusíte si pamätať optimálnu nájazdovú rýchlosť v zákrute a ani moment, kedy v zákrute môžete podkúriť pod kotlom bez toho, aby vás to vynieslo alebo ste spravili hodiny. Jazdíte predsa pre radosť z rýchlosti a adrenalín. Dôkladne musíte spoznať správanie sa vozidla vo vyhrotených momentoch a potom si užijete jazdu, v ktorej predvediete svoj jazdecký um, no zároveň uchvátite šmykmi.

Pred každým pretekom si zvolíte obtiažnosť a model poškodenia, čo ovplyvňuje výsledný finančný obnos a množstvo skúseností, ktoré získate. Jednoduchý a pochopiteľný princíp, ktorý núti hráča dávať si stále vyššie a vyššie ciele. Keďže je DiRT 2 spracovaný ako simulátor jazdca lietajúceho v karavane po celom svete, je i systém menu interaktívny: v karavane nájdete nastavenia, zoznam vlastných úspechov a voľbu nasledovnej trate. Vonku vás čaká prehliadka a úprava vozidiel. V garáži sa veľmi rýpať nebudeme, no pri zameraní hry to nie je žiadna negatívna vlastnosť. Prechody medzi karavanom a exteriérom sú však mierne zdĺhavé aj napriek pomerne krátkym nahrávacím časom (spestrené sú informáciami o vašom stave v kariére) trochu otravujú: rozhliadnete sa okolo seba a potom akoby v strieľačke z vlastného pohľadu si to namierite do svojho domova. Neirituje to príliš, no možno by voľba prepnutia do tradičného menu nikoho nezabila.

Samotné ovládanie je jednoduché, reaguje citlivo a ak aj spravíte chybu, ťažko to zvaľovať na hru. Súperi sa správajú pomerne inteligentne, snažia sa jazdiť čisto, bezkontaktne a nárazy vám vrátia jazdci vo väčších vozidlách, takže je vhodné dobre si rozmyslieť, do koho a s čím sa pustíte agresívnou jazdou. Príjemným spestrením je komentár vašich súperov reagujúcich na vaše umiestnenie či jazdu. Známe mená ako Dave Mirra či Ken Block, ktorí vás pochvália, sa počúvajú dobre. Nesmie chýbať ani ostrejšia gitarová muzička (soundtrack bude obsahovať 45 skladieb, medzi ktorými nebude chýbať napríklad QotSA - Little Sister alebo Prodigy - Warrior Dance. Kompletný soundtrack nájdete na tomto mieste), ktorá poľahky prinúti stlačiť pedál plynu na podlahu (a napáliť do najbližšej bariéry). Ak úplne zničíte vozidlo alebo nezvládnete niektorú časť trate, nemusíte ešte automaticky voliť reštart trate. Špeciálny systém vracania sa v čase (počet týchto záchran závisí od zvolenej obtiažnosti) funguje plynule, avšak je nutné ho používať s rozmyslom, pretože nepríjemný incident sa nikdy nezačína niekoľko metrov pred búračkou, ale omnoho skôr.

Dá sa teda povedať, že Colin McRae DiRT 2 sú preteky určené pre každého a to zatiaľ, po hraní demoverzie, aj do bodky platí. Sviatoční hráči nebudú frustrovaní a tí skúsenejší budú musieť zatínať zuby a robiť minimum, alebo najlepšie žiadne chyby. Grafické spracovanie sme si nechali na úplný záver. Predošlý diel totiž nevyzeral zle, no niekedy bol blur efekt až príliš umelý a slnečné lúče vypaľovali oči virtuálnych jazdcov. Zmenilo sa to a prirodzenejší vzhľad hre sekne omnoho viac. Síce sa i tu stane, že slnkom zaliata púšť oslepí, no nie tak agresívne. Výborne pôsobia modely vozidiel, ktoré sú prepracované aj čo sa týka deštrukcie do malých detailov. Odlesky na kapote, zachytávajúce sa nečistoty, zdeformované plechy – kvalita je vidieť. Taktiež si užijete časticové efekty a výborne sa pozerá na prach spod kolies vozidiel. Škoda len, že prostredie okolo trate nie je plne interaktívne a po náraze do pneumatiky si zničíte vozidlo, zatiaľ čo čierna guma sa nepohne ani o milimeter. Ak na to budete mať čas, istotne si všimnite aj animované publikum.

Na Colin McRae DiRT 2 sa vynikajúco pozerá – teda v prípade, že to niekto vie – a samozrejme sa i vynikajúco hrá. Nový diel posúva hlavne hrateľnosť a spracovanie o kúsok ďalej a rozšírenými možnosťami otvára náruč pred rozsiahlym publikom. Skúste a uvidíte sami. Na autách totiž nejde vymyslieť nič extrémne novátorské, a preto je na DiRT 2 vynikajúce, že sa predovšetkým výborné hrá a aj demoverzia nás bavila niekoľko násobne viac ako iné ochutnávky hier a radi sa k nej vrátime. Hra by sa u nás mala objaviť 18. septembra, tuzemský distribútor CD Projekt ju však v ponuke zatiaľ nemá.