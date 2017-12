Natočte úspešné video, YouTube sa podelí o zisky

Google chce, aby sa autori videí ešte viac snažili. Ponúka podiel zo zisku z predaja reklamy.

27. aug 2009 o 16:21 Tomáš Ulej

YouTube jedna z najpopulárnejších stránok na internete hľadá stále nové a nové spôsoby ako zarobiť peniaze. Teraz chce osloviť autorov, ktorých videá sú populárne. Ak budú súhlasiť, Google do nich pridá reklamu a im dá províziu.

Doteraz Google oslovoval za týmto účelom iba úzku skupinu tvorcov, ktorí úspešné videá vyrábajú dlhodobo. Teraz bude dohody podpisovať aj pre každé video osobitne.

Aké vysoké budú provízie a koľko videní musí mať video, aby vás Google oslovil? Firma to zatiaľ tají. Svoj reklamný program skúšobné spúšťa v USA, no vo veľmi blízkej dobe by sa mal dostať aj k nám.

YouTube, najpopulárnejší server na zdieľanie videí bojuje s finančnými problémami už dlhšie. Príjmy z reklamy totiž nevedia vykryť jeho náklady na prevádzku. Google preto už dlhšie hľadá nové druhy reklamy a partnerstiev, ktoré by to mohli zmeniť.