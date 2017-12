Grand Theft Auto: Chinatown Wars sa už teší na Playstation Portable

26. aug 2009 o 20:10 Ján Kordoš

Oficiálny termín vydania je po novom stanovený na 20. októbra tohto roku, no stále visí niekoľko dôležitých otázok vo vzduchu, pretože obe prenosné konzoly sú od seba nesmierne odlišné. Ako bude vyzerať širokoúhla verzia Chinatown Wars pre PSP, keď Nintendo DS využíva dve menšie obrazovky? Taktiež treba počítať s tým, že všetky minihry a ovládanie bolo primárne vytvorené pre dotykové obrazovky Nintenda DS. Playstation Portable zvláda omnoho kvalitnejšie grafické spracovanie a otázny je aj hudobný sprievod, ktorý bol pre Nintendo DS bez hlasov, zatiaľ čo PSP by si klasický soundtrack zaslúžilo.

Na všetky otázky odpovede žiaľ nepoznáme, no vieme, že rozlíšenie hry bude zvýšené, taktiež sa dočkáme rozšírenia grafických a svetelných efektov, vylepšené budú taktiež animácie a pribudnú nové misie do príbehu. Grand Theft Auto: Chinatown Wars sa objaví v dvoch verziách: na klasických UMD diskoch, no bude možné si ju aj stiahnuť pre nové PSP Go, kde sa hra objaví dokonca o niekoľko dní skôr, 1. októbra. Okrem toho chystá Rockstar na 29. októbra vydanie druhej expanzie ku konzolovému Grand Theft Auto 4 pre Xbox 360 s podtitulom The Ballad of Gay Tony.

Zdroj:Shacknews