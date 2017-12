Diablo III bude v niektorých krajinách cenzúrované

26. aug 2009 o 17:50 Ján Kordoš

Medzi tieto krajiny patrí napríklad Nemecko a Austrália, kde sa bude predávať špeciálna, cenzúrovaná verzia bez červenej tekutiny. Minimalizuje sa aj výskyt pomerne brutálnych scén.

Blizzard totiž nechce prísť o lukratívne trhy a svoju hru bude prispôsobovať. Jedinou krajinou, kde sa zrejme diabolský zástupca neobjaví pre veľký vplyv vlády, je Čína. Po skúsenostiach s čínskym operátorom NetEase a MMORPG World of Warcraft by zmien zrejme muselo byť toľko, že sa to tvorcom neoplatí prepracovávať aj napriek vysokej populácii Číny a tým pádom i možnej kúpnej sily.

U nás by nemalo dôjsť k žiadnym úpravám, podobne ako v iných konzervatívnych regiónoch. Do galérie bolo pridaných 11 nových obrázkov s najnovšie predstaveným hrdinom, mníchom - videá nájdete v tejto novinke.

Zdroj:Shacknews