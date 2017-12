Osud Votrelcov má v rukách mariňák a predátor

26. aug 2009 o 16:25 Ján Kordoš

Postupne však zaniklo bližšie nešpecifikované Aliens RPG, na ktorom pracoval vývojársky tím Obsidian Entertainment (ten sa naplno venuje špionážnemu Alpha Protocol). Nahnuté to má aj Aliens: Colonial Marines od Gearboxu, hoci podľa nás vyzerá zatiaľ najlepšie. Všetko totiž bude závisieť od posledne ohláseného Aliens vs. Predator od Rebellionu.

Pred desiatimi rokmi sa objavil rovnaký projekt a moderná verzia sa nebude v základnej myšlienke v ničom odlišovať od predchodcu. Budeme mať teda mariňáka, ktorý musí vydržať nápor votrelcov a predátorov, pričom strašidelná atmosféra je podľa prvých dojmov trochu slabá a pripomína to skôr nezáživný shooter.

A ako súvisí Aliens: Colonial Marines s Aliens vs. Predator? Isteže, obe hry má pod palcom Sega, a tá sa rozhodla – pomerne nepochopiteľne – najprv uviesť na trh titul, ktorý ohlásila ako posledný, čiže Aliens vs. Predator. Objaviť by sa mala v prvom štvrťroku 2010 a podľa výsledkov predaja sa podľa G4TV rozhodne aj o osude Aliens: Colonial Marines.

Ak sa bude prvá hra dobre predávať, dostane zelenú aj Colonial Marines. Pri slabších predajoch môže dôjsť k stopnutiu vydania, prípadne k prepracovaniu, čo môže zabrať ďalších 12 mesiacov. To však považujú vývojári za maximálne oneskorenie, predpovedajú vydanie 3 až 9 mesiacov po vydaní Aliens vs. Predator. Podivná stratégia, hlavne ak na Aliens vs. Predator zatiaľ pozeráme skôr s dešpektom.

