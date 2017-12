Brutálny Manhunt 2 sa chystá zabíjať i na PC

26. aug 2009 o 16:10 Ján Kordoš

Pokračovanie išlo po stopách svojho predchodcu a po úpravách málokto zaznamenal, že sa táto hra vôbec objavila na trhu, u nás ju distribútor Cenega dokonca ani nedal novinárom na recenzovanie.

Konzolový Manhunt 2 dostal ratingové hodnotenie Mature, čiže sa môže dostať do rúk len dospelým hráčom, avšak nedávno sa objavila informácia, že si hru budú môcť vyskúšať aj majitelia PC. Tí to však budú mať ťažké: v Severnej Amerike dostala hra ešte prísnejší rating, čiže Adults Only, čo titul vylučuje z umiestnenia v normálnych obchodoch a prístupná sa stane iba v špecializovaných, herných predajniach. Ako to bude u nás, zatiaľ netušíme.

Aj napriek tomu sa zdá, že Rockstar sa PC hráčom neotočí chrbtom. Otázkou ostáva, či o to vôbec stoja, pretože hra už v čase svojho vydania pre PS2 nepatrila medzi najkrajšie a najmladšie a dnes je už herná scéna niekde inde. Brutálita a násilie v hre môže niekto považovať za samoúčelné s jediným cieľom: prilákať (prevažne) mladé publikum, ktorému najviac chutí zakázané ovocie. Viac o kauze Manhunt 2 sa dočítate v našom špeciálnom článku.

