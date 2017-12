Život zrodený z čísel

Vedci sa pokúsia zistiť, ako mohol vyzerať vznik života na Zemi.

27. aug 2009 o 0:00 Michal Ač

Na cudziu planétu sa chystá vstúpiť umelý organizmus, stvorený človekom. Aj taký môže byť jeden zo scenárov vývoja života v kozme. Možno ani nie až taký nepravdepodobný, ako by sa teraz mohlo zdať.

BRATISLAVA. Scenár „rozosievania" života po vesmíre má jeden háčik: aby sme ho mohli v ďalekej budúcnosti uskutočniť, potrebujeme najskôr vedieť, ako sa život zrodil u nás, na Zemi.

Zárodky života podľa uznávanej teórie vznikli v prvotnej polievke, alebo skôr v akomsi hustom chemickom bujóne, obsahujúcom všetko nevyhnutné na vytvorenie organických prvkov. Zrejme pritom boli aj blesky a vulkány.

Ako to bolo naozaj?

Vedci by však radi vedeli, ako prebehol vznik života v skutočnosti. Do minulosti sa (zatiaľ) vrátiť nemôžu, aj keď fyzikálne zákony to výslovne nezakazujú.

Čakať miliardy rokov, kým sa zopakuje príbeh zrodu života, sa tiež nikomu nechce.

Cesta od prvých biopolymérov až ku kyseline života - DNA, od nej k tukom, membránam a bunkám, a od buniek k mnohobunkovým organizmom je neuveriteľne dlhá. Ťažko si predstaviť, že by ju niekto dokázal prejsť v reálnom čase v laboratóriu, keď prírode to trvalo tak dlho.

Zatiaľ vieme, že je možné pretvoriť neorganické prvky na organické. Takýto úspešný experiment prebehol v roku 1953 na Chicagskej univerzite. Jeho autorom bol Stanley Miller, žiak držiteľa Nobelovej ceny Harolda Ureya.

No ako vznikla DNA? Ako sa začali jednotlivé aminokyseliny spájať do reťazca, reťazce do špirály, ako sa zrodila bunka, ako začali bunky vytvárať organizmy? Akú úlohu v tom hrá samoorganizácia, symbióza, konkurencia? O tom sa môžeme zatiaľ skôr iba dohadovať.

Damerov nápad

Viac modelových poznatkov o vzniku života môže priniesť projekt EvoGrid (Evolution Technology Grid), v rámci ktorého vzniká gigantický virtuálny simulátor vývoja mladej Zeme.

Vedúcim projektu a hlavným autorom myšlienky je výskumník a podnikateľ Bruce Damer. Služby jeho firmy DigitalSpace, ktorá sa zaoberá trojrozmerným modelovaním kozmickej techniky, vyžíva aj americký Národný úrad pre vesmír a kozmonautiku (NASA).

Damerov záujem však siaha ďalej. V roku 1996 vytvoril organizáciu Biota.org, ktorá zosúlaďuje prácu mnohých vedcov a technikov hľadajúcich odpoveď na otázky typu: ako vznikol život, či ho možno vytvoriť umelo a ako by mohli vyzerať jeho prejavy na iných planétach.

Pokračovateľ Barricelliho

Damer sám seba považuje za pokračovateľa diela nórskeho matematika Nilsa Aalla Barricelliho (1912 - 1993).

Barricelli začal pred polstoročím ako prvý vedec na svete experimentovať s modelovaním evolúcie a symbiogenézy na jednom z prvých počítačov; považuje sa preto za priekopníka výskumu umelého života.

„V určitom zmysle stále zostávame na úrovni pôvodných pokusov Barricelliho," hovorí Damer. „Uvidíme, aký pokrok nám umožnia milióny potomkov von Neumannovho stroja." Nespolieha sa však na silu superpočítačov.

V štýle SETI

EvoGrid ráta s rozdelením výpočtov na menšie časti v štýle známeho SETI@home s účasťou mnohých nadšencov z celého sveta, ktorí poskytnú projektu svoj voľný počítačový čas.

Damer predpokladá, že záujem o účasť na tvorbe umelého života bude taká veľká, že časom sa sieť EvoGridu rozrastie na milión počítačov.

A prečo nie? Aj pre laika môže byť veľmi vzrušujúce byť pritom, keď sa v oceáne čísel začnú objavovať prvé príklady samoorganizácie a čoraz zložitejších systémov.

Opakujúce sa retiazky organických molekúl budú náznakmi genómu, vznik sférických tvarov prototypom bunkových obalov. Dlhé a trvácne retiazky chemických reakcií by mohli svedčiť o prvých prejavoch metabolizmu.

