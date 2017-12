Mini Ninjas - na veľkosti nezáleží

26. aug 2009 o 15:15 Ján Kordoš

Keď sa vývojársky tím IO Interactive, ktorý je známy skôr drsnejšími hrami (séria Hitman a tak trochu pošahaní Kane & Lynch), rozhodol vytvoriť inú hru, vôbec sme nepredpokladali, že rada príde na pomerne infantilnú hopsačku. Stalo sa a hoci tu netečú potoky krvi, prostredie je skôr roztomilé. Mini Ninjas sa rozhodne v dave akčných hier nestratí.

Príbeh neohrozeného ninju mladého veku, ktorý sa vydal na cestu proti nepríjemnému zlu je starý, v arkádach podobného razenia však pokojne vyhovuje. Pátranie po štvorici priateľov je tak umocnené vtrhnutím nepriateľských vojsk medzi obyčajných ľudí. Hlavný hrdina môže na seba vziať trojakú podobu (aspoň v demoverzii, plná verzia ponúkne ďalšie štyri charaktery): maličký Hiro sa hodí na všetko, je to typický, detský hrdina. Obrovský a nemotorný Futo odráža nepriateľov svojim pivným bruchom a taktiež je najlepší na nadrozmerných bossov, uznáva hrubú silu a to veľké drevené kladivo nemá v ruke len tak pre parádu. Nežná dievčina Suzume sa sústredí na tichšie plíženie sa poza chrbty protivníkov, odlákavanie ich pozornosti. Zmena postavy nie je príliš markantná, ak stále používate jeden spôsob hrania a premlátiť sa na záver môžete s kýmkoľvek, avšak využívanie ich predností vám otvorí jednoduchšiu cestu vpred. Otázka prevtelenia do inej postavy je teda na vás - navyše sa deje okamžite.



Ako každú akčnú arkádu i Mini Ninjas sledujeme z pohľadu externej kamery umiestnenej za ovládanou postavou. To, že je prostredie infantilné a vytvorené v mierne komixovom šate, nie je vôbec veľkým problémom, prípadne odpudivým javom. Grafické stvárnenie výborne korešponduje s vyznením hry, ktoré si zakladá na miernom odľahčení a pokojnom tempe. Ovládanie hrdinu je jednoduché a dokonca ani kamera nerobí psie kusy ako to býva v podobných projektoch zvykom. Môžete si ju manuálne nastavovať a v prípade, že vám čosi zavadzia vo výhľade, daný objekt sa spriehľadní a nič vám nebráni v boji/postupe vpred. Využijete to aj pri klasických pasážach založených na skákaní, kedy je prehľadnosť nadmieru potrebná.

Samotná hrateľnosť sa z tak krátkej ukážky, ktorá trvala niekoľko minút, naplno posúdiť samozrejme nedá. Prostredie je síce ohraničené, no koridor je to pomerne široký, navyše sme nemali veľký dôvod opúšťať „hlavnú cestu“, len pri niektorých výletoch za nejakou rastlinkou, ktorých hneď niekoľko druhov sme po ceste pozbierali. Možno za to môže aj strohé prostredie. K dispozícii sme mali lokáciu s priľahlou dedinkou japonského štýlu, ktorú napadli nepriateľskí vojaci. Zelené lesy a osvetlené priestranstvá pôsobili pomerne lahodne, rozhodne však misia neprekypovala detailmi.

Pohodlné likvidovanie nepriateľov je vtipne rozšírené o možnosť prevteľovania sa do zvieratiek. Ono každý protivník je vlastne živočích, ktorého dušu má vo svojich rukách zlo a tým, že vojaka zničíte (alebo keďže sme v plošinovke, tak skôr omráčite), vlastne oslobodíte zvieratko. Vyskúšali sme si sliepku, líšku, ale napríklad i pandu alebo veľkého medveďa. Netreba dodávať, že s obrovským chlpáčom stačí cez nepriateľský roj len prebehnúť a všetko je vybavené.

Aj napriek tomu, že sme sa po celý čas hrania bavili a je vidno skúsenosti vývojárov s hrami ako takými, tomu ešte niečo chýba. Motiváciu sme nepocítili aj kvôli krátkosti demoverzie, pozreli sme sa napríklad len do jedného obchodu a pre pomerne nízku obtiažnosť na začiatku hry sme sa ani veľmi nezapotili. Zdravie si obnovujete ovocím nájdeným v hre: stačí potriasť strom alebo sa dobre prehrabať kríkom a už sa vám červené srdiečka napĺňajú farbou. Príjemným spestrením je mágia, ktorú sa hrdina postupne učí. K dispozícii sme mali napríklad fireball, nahradiť sme ho však mohli klasickými hviezdicami. Mierenie by bolo vhodné trochu vyladiť.

Chcelo by to jednoducho vylepšenia po vzore Ratcheta & Clanka, kde sa neustále čosi dialo, mierne RPG prvky by taktiež neuškodili, no tie boli v hrateľnej demoverzii neprítomné. Nechajme sa teda prekvapiť. Projekt IO Interactive nazvaný Mini Ninjas teda nevyšiel z prvého náhľadu zle, ale bude musieť ponúknuť pestrosť, ktorou musí plošinovka disponovať, inak priskoro zapadne prachom. Grafické spracovanie sa v plnej sile nepredviedlo, podobne iné zložky hrateľnosti. Ako poznáme IO Interactive, ešte istotne neukázali, čo všetko v nich je a pre ich dobro hovorí aj nedostatočná konkurencia v tomto hernom odvetví.