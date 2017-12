Najviac peňazí vlani pretelefonoval Mikloš

BRATISLAVA - Mobilný telefón je súčasťou života každého piateho Slováka. Ďalšia štvrtina si, podľa prieskumov, chce mobil zaobstarať v blízkej budúcnosti. Mobily používajú aj politici a štátni úradníci. Nie však celkom hospodárne.

15. máj 2001 o 15:04 (ldi) - archívny článok publikovaný v SME 3.2. 2001

Premiér a vicepremiéri za minulý rok minuli na telefonovanie 340tisíc korún. Najviac pretelefonoval vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš a najmenej vicepremiér pre ľudské práva Pál Csáky. Premiér Mikuláš Dzurinda urobil za rok 2000 účet vo výške 74 574 korún.

Úrad vlády v uplynulom roku minul na prevádzku 111 služobných mobilov vyše 3,7 milióna korún vrátane sumy pretelefonovanej premiérom a vicepremiérmi. Mesačne to predstavuje asi 3000 korún na jeden telefón. Zo 111 mobilov bolo v minulom roku pridelených 103. Ostatné sa používali príležitostne a v najbližších týždňoch ich zrušia. každý pracovník úradu môže pretelefonovať rovnakú

sumu, pretože sú rozdelení do niekoľkých skupín. V prvej z nich je desať úradníkov, ktorí môžu využívať neobmedzene. Medzi nimi je napríklad hovorkyňa Miriam Fiťmová, premiérovi poradcovia či splnomocnenec pre ochranu osobných údajov. Ďalšie dve skupiny majú telefonovanie obmedzené finančne,

no nemali by mobily používať na súkromné účely. Riaditelia kancelárií podpredsedov vlády alebo generálni riaditelia sekcií môžu pretelefonovať 3000 korún mesačne. Úradníci zaradení do tretej skupiny sú obmedzení limitom 1500 korún mesačne. V prípade, že tieto limity prekročia, čo sa stáva pri zahraničných cestách, musia prekročenie zdôvodniť nadriadenému. Ak prekročenie limitu nevedia zdôvodniť, stiahnu im ho z výplaty. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám denník SME dostal doklad, z ktorého vyplýva, že istý pracovník musel vrátiť 3290,50 Sk za nadmerné používanie mobilu v mesiacoch júl až október 2000.

Služobný mobil nemajú k dispozícii všetci pracovníci úradu vlády. V prípade, že vnútornej smernice prináleží k funkcii mobil, úradník ho dostane. Tí, ktorým smernica neprisudzuje, môžu požiadať o ho pridelenie. Potom záleží na vedúcom úradu, ktorý žiadosť môže, le nemusí scháliť.