Obedná pauza: po tehlách

26. aug 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Hra 99 Bricks: The Legend of Garry sa v prvom leveli tvári ako spomalený Tetris. V tých ďalších už ale na pomaly padajúce tehličky nebudete nadávať, budete totiž potrebovať dosť času, aby ste vyriešili prekážky a logické hádanky, ktoré pred vás kladie. V niektorých kolách dostanete za úlohu vystavať čo najväčšiu vežu, ale tehál bude málo, v iných zas nesmiete prekročiť istú výšku a stavebný materiál sa nie a nie minúť. A tie streštené tvary, v akých začne postupne padať?! Pri tom všetkom tu na rozdiel od klasického Tetrisu funguje aj fyzikálny model, tehličky sa k sebe nelepia, naopak, môžu sa prevážiť, spadnúť z veže či pri buchnutí do ďalších spôsobiť kalamitu... Ešteže je tu možnosť nejaké z nich zrušiť alebo zobrať späť posledný ťah. Týchto bonusových pomôcok je ale obmedzené množstvo a keď si chcete zaslúžiť ich navýšenie, musíte na to zarábať.

Ovládanie:

Klávesnica: šípky doprava a doľava - horizontálny pohyb tehál, šípka dole - urýchlenie kocky, šípka hore alebo medzerník - rotácia, C - odstrániť aktuálnu tehlu, V - zobrať späť posledný krok, Z - oddialiť pohľad.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.