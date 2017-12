Južná Kórea vypustila kozmickú raketu

Prvú vesmírnu raketu včera do kozmu vypustila Južná Kórea. Družica sa však nedostala na určenú obežnú dráhu.

25. aug 2009 o 15:54 ČTK

SOUL, BRATISLAVA. Južná Kórea vypustila včera do vesmíru svoju prvú kozmickú raketu. Na palube niesla vedeckú družicu.

Dvojstupňová raketa Naro-1, ktorá je dlhá 33 metrov a je schopná niesť stokilový náklad, bola vystrelená z vesmírneho strediska na ostrove neďaleko južného pobrežia krajiny. Pri výrobe rakety pomáhalo Rusko, misia však nesplnila svoj cieľ. Družica sa síce nakoniec od rakety oddelila, no minula stanovenú obežnú dráhu. Južná Kórea preto hovorí len o polovičnom úspechu. Napriek tomu však plánuje v roku 2025 poslať do vesmíru sondu, ktorá by monitorovala Mesiac.

Južná Kórea by rada vyvinula aj komerčnú službu na vypúšťanie družíc do kozmu. Faktom totiž ostáva, že juhokórejský vesmírny program výrazne zaostáva za Japonskom, Čínou či Indiou.