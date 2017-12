Aký počítač pre školáka?

Na základnom stupni je počítač iba doplnkom výuky, preto nie je nutné, aby ste prváčikovi kupovali spolu s jeho školskou taškou, peračníkom a vodovými farbičkami aj počítač. To isté platí aj v ďalších ročníkoch. Ak však chcete, aby sa vaše deti s technoló

giami zoznámili včas, ponúknite im, čo potrebujú – priemerný kancelársky počítač a prístup k internetu.

Počítač bez internetu je ako mobil bez kreditu. Môžete ho síce používať ako písací stroj a skúmať tisícky programov z dévédéčiek pribalených k časopisom, budete však v izolácii od všetkého, čo s počítačmi súvisí. Na parametroch príliš nezáleží. Okrem LCD monitora si však doprajte za malý príplatok aj pohodlnú klávesnicu a myš. Budú to práve tieto veci, ktoré určia, ako sa budete pri stroji cítiť. Ak sa v počítačoch nevyznáte a nechcete s každým problémom chodiť opakovane do servisu, legálny operačný systém s aktivovanými automatickými aktualizáciami a smerovač od poskytovateľa internetu vám pomôžu dosiahnuť rozumnú úroveň bezpečnosti. Hlásenia o tom, že ste sa s kradnutým systémom stali možnou obeťou podvodu, či spomalenie vírusmi sami asi nevyriešite.

Príslušenstvo investíciu navýši

Na prenos súborov medzi domovom a školou je najvhodnejší USB kľúč. Vzhľadom na malý objem dát jeho kapacita a rýchlosť príliš nerozhodujú. Čo však výrazne rozšíri použiteľnosť počítača je multifunkčná tlačiareň so skenerom a kopírkou. Náplne síce neraz stoja viac ako stroj samotný, pri príležitostnej tlači to však vzhľadom na nízku cenu stroja neprekáža. Dokumenty, práce a projekty vytvorené na počítači si budú môcť študenti kedykoľvek vytlačiť priamo doma a do počítača dostanú aj iné, hotové písomnosti.

Notebook, alebo stolové PC?

Cenové rozdiely medzi stolovými počítačmi a notebookmi sa už natoľko vytrácajú, že sa vyplatí uvažovať o prenosnom počítači. Nejde iba o to, že sa mu budú môcť deti venovať kdesi vonku, alebo cez víkend na chalupe. V malom byte ušetrí kopu miesta, elektriny a bude môcť cestovať podľa potreby z miestnosti do miestnosti. Pri riešení problémov ho ľahšie dostanete aj do servisu. Ak sa obávate toho, že jeho nepohodlná klávesnica či dotykový ovládač budú prekážkou komfortu, mali by ste vedieť že k nemu bez problému pripojíte externú myš, klávesnicu či dokonca druhý monitor.

Ak ste sa rozhodli aj napriek týmto výhodám pre stolový počítač, nenechajte sa tlačiť k múru fantazmagóriami o tom, ako si vaše deti budú do školy brať notebook namiesto zošitov a písať si poznámky priamo doň.

Na hry radšej konzolu

V ponuke stolových počítačov sú aj modely, ktoré sú podstatne drahšie ako tie kancelárske. Sú síce vyzbrojené rýchlymi čipmi pre grafiku, rýchlo však zastarávajú a často pýtajú pri nových herných tituloch dodatočné investície. Ak chcete mať pokoj, rozhodnite sa radšej pre hernú konzolu. Nevyžaduje údržbu a pobežia na nej všetky hry, ktoré sú pre ňu určené. Ak prestane byť zaujímavá, predáte ju s menšou stratou, ako herný počítač.