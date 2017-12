T-Mobile ponúka paušálovú skladačku

Ak vám nesadol ani jeden z T-Mobile paušálov, odteraz si budete môcť vyskladať svoj vlastný – Podľa seba. K dispozícii sú štyri stavebné kamene, ktoré môžete využiť samostatne, alebo v skupinách.

25. aug 2009 o 9:35 Milan Gigel, (mg)

Tarifikácia je sekundová, cena za minútu hovoru nad paušál závisí podľa toho, koľko zaplatíte svojmu operátorovi mesačne. Celkovo existujú štyri cenové hladiny s minútovými tarifami od 10 do 20 centov.

Ponuka balíčkov je zatiaľ obmedzená, snáď sa v budúcnosti rozrastie o ďalšie bonusy. Zatiaľ musíte pri zostavovaní svojho paušálu kombinovať nasledovnú štvoricu:

Balíček do všetkých sietí (40 minút do všetkých slovenských sietí)

Balíček do siete T-Mobile (1 500 minút do siete T-Mobile, ktoré možno čerpať v pracovné dni od 19. do 7. hod. a 24 hodín počas víkendov a sviatkov)

Balíček SMS (400 SMS do všetkých slovenských sietí)

Balíček web 'n' walk 1 500 (1 500 MB dát)

Znamená to, že ak chcete 80 minút do všetkých sietí, bonusový balíček do domácej siete a 3 gigabajty predplatených dát pre internet, miniete celkovo 5 balíčkov. Výpočet mesačných platieb je nasledovný:

K vyskladaným paušálom patria aj akciové telefóny, ak o ne záujem nemáte, na jeden rok si môžete vybrať jeden z balíčkov zadarmo. Nová ponuka platí do konca roka.