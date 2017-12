Obedná pauza: odfarbite

25. aug 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Pixus musíte odstrániť z plochy obrázok. Urobíte to tak, že oproti nemu budete vypúšťať čiary rôznych farieb. Ak narazia na pixely zhodnej farby v obrázku, odstránia ich. Ak sa dotknú pixelov inej farby, hneď zaniknú. Nemyslite si ale, že budete len striedať farby a robiť za sebou čiary cez celú obrazovku. Takým štýlom vám totiž veľmi rýchlo dojde energia, o ktorú pri kreslení prichádzate. Stresujúcmi faktorom je aj čas. Po uplynutí limutu totiž začnú pixely padať a to už ide ozaj do tuhého.

Ovládanie:

Myš - vyberiete si ňou z dolnej ponuky farbu a potom ňou ťaháte čiaru. Pre rýchlejšiu zmenu farby sa oplatí prepínať medzi nimi aj číslami na klávesnici.

