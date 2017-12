Nokia N86 8MP – opäť o krok bližšie k fotoaparátom

Zorganizuje váš čas a pripojí vás k internetu. Užijete si s ňou kopec hudby, videoklipov a zábavy. Má však osemmegapixelový snímač v smartfóne význam? S kvalitným displejom, automatickou clonou a mechanickou závierkou sa zdá, že áno.

24. aug 2009

Aj keď sa mobilné telefóny pokúšajú už roky dohnať kompakty, nedarí sa im to. Fotografické technológie do segmentu mobilov prichádzajú až príliš pomaly a v malom tele navyše niet miesta pre objektív, ktorý by zo snímacieho čipu vyťažil maximum. Pomaly sme si zvykli na to, že fotografovať možno iba cez deň a snímky majú charakter dokumentu. Automatika si jednoducho robí čo chce. Ako je na tom en-osemdesiatšestka od Nokie? Otestovali sme ju, aby sme vám prezradili viac.

Ťažká, avšak robustná

Nokia N86 8MP nie je telefónom do malého vrecka ľahkých, vychádzkových kraťasov. 150 gramov je vo svete mobilov viac ako dosť a tak sa môžete dostať do situácií, kedy by ste si želali ľahší, tenší a útlejší mobil. Kto však chce v dlani pocítiť za čo si zaplatil, ten si rozhodne príde na svoje.

Má pevnú konštrukciu a tak hravo prekoná aj nejaké pády na zem či nečakané kolízie. Kým väčšina tela je vyhotovená z plastu s modernou povrchovou úpravou, čelný panel je z tvrdeného skla odolného voči škrabancom, ktoré je lemované kovovým profilom. Telefón pôsobí masívne a ani lesk a zaoblené krivky ho vizuálne neodľahčili. Snáď iba biela verzia dokáže trochu oklamať zrak.

Továrenské spracovanie hodnotíme ako veľmi dobré. Výsuvný mechanizmus má hladký chod, je pevný a s minimálnou vôľou v nás zanechal dobré dojmy. Bezproblémový je aj zadný kryt, pod ktorým sa okrem batérie a SIMky skrýva slot na pamäťovú kartu. Jedinou slabinou je výklopný podstavec, ktorý lemuje optiku fotoaparátu. Kovový by bol o poznanie pevnejší.

OLED displej, ktorý šetrí energiu

Priestranný displej s uhlopriečkou 6,6 centimetra ponúka aj napriek štandardnému rozlíšeniu 240x320 bodov štedrý priestor pre zobrazovanie. Vyrobený je technológiou OLED a o správne nastavenie jeho jasu sa stará optický senzor. V prítmí z intenzity svetla uberie, v presvetlenom prostredí mu naopak pridá. Prednosťou displeja je jeho farebnosť. Výrobca ju síce v grafických prvkoch používateľského rozhrania naplno nevyužil, pri fotografovaní, prezeraní snímok a prehrávaní videí si prídete na svoje.

Obmedzenú čitateľnosť na priamom slnku však nemožno prehliadnuť. Aj keď sa automatika s plne vybudeným jasom pokúša prekonať bariéry prostredia, silný lesk krycieho skla potláča farebnosť. Na podobné obmedzenie narazíte aj vtedy, ak batérii začne dochádzať dych a telefón sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu. Pokovenie povrchu, či iná antireflexná úprava by padli určite vhod.

Nie jedna, nie dve, ale tri klávesnice

Aj tentokrát má slajder rafinovanú konštrukciu, ktorá umožňuje posúvanie čelného panelu na obe strany. Znamená to, že okrem tlačidiel na čelnom paneli máte k dispozícii spodnú, alfanumerickú a vrchnú, multimediálnu klávesnicu.

Ovládanie je pohodlné a tlačidlá sú umiestnené s takým rozstupom, aby ani používatelia s hrubšími prstami nemali problém s ovládaním. Keďže ide o smartfón, ktorý nemá dotykový displej, kvalita spracovania klávesnice je rozhodujúca. Čo nám však vo výbave chýbalo je optický joystick, ktorý by zjednodušoval rolovanie internetových stránok v prehliadači. Predsa len, klikania si človek užije viac ako dosť a zabudovaný akcelerometer slúži iba na natáčanie zobrazenia na displeji správnym smerom.

Fotoaparát, ktorý sa snaží ponúknuť viac

Hlavným lákadlom en-osemdesiatšestky je 8-megapixelový fotoaparát. Ak očakávate zašumenú, hlúpu klasiku s pevnou clonou a elektronickou závierkou, budete príjemne prekvapení. Aj sem už konečne zavítali technológie, ktoré by sa mali začať pri mobiloch objavovať častejšie.

Širokouhlý objektív s fixným 28 milimetrovým ohniskom a svetelnosťou F2.4 je vybavený automatickou clonou. Tá dosahuje hodnoty F3.6 a 4.8, aby bolo možné obmedziť množstvo svetla dopadajúceho na snímací čip. Hĺbka ostrosti sa síce takmer nezmení a moc nad clonou nemáte, výsledkom sú však snímky, ktoré sú o poznanie čistejšie. Počítať môžete aj s mechanickou závierkou, ktorá funguje až do rýchlosti 1/1000 sekundy. Narozdiel od tej elektronickej, v momente ukončenia snímania zamedzí ďalšiemu toku svetla na čip.

Výtlačky fotografií nás príjemne prekvapili. V porovnaní s tým čo poznáme z minulosti, snímky boli čistejšie, prekreslenejšie a na jemných farebných prechodoch sa vytratil šum, ktorý k fotografiám z mobilu akosi patrí. Podstatné zlepšenie sme zaznamenali pri snímkach, ktoré boli vyhotovené pri slabšom osvetlení. Čosi má na svedomí silný LED blesk s dosahom troch metrov, čosi lepší snímač a dokonalejšia softvérová žehlička, ktorá ešte pred uložením snímky na kartu upravila obmedzenia hardvéru. Stále však cítiť slabý dynamický rozsah snímacieho čipu a v prípade protisvetla má automatika vo zvyku snímky preexponovať.

Ovládanie fotoaparátu však pýta zmeny. Aj keď je v ponuke niekoľko motívových režimov a manuálnych nastavení pre úpravu expozície, je to predsa len nepohodlné. Ak by výrobca pridal vedľa spúšte na bočný panel niekoľko doplnkových ovládacích prvkov, určite by bolo snímanie pohodlnejšie a používateľ by mal viac snahy zasiahnuť do nastavení.

Ak si potrpíte na snímanie panorám, určite vás zaujme funkcia ich zjednodušeného snímania. Cvaknete prvú snímku a už iba stačí natáčať objektív želaným smerom. Softvér zloží bez ďalšieho stláčania spúšte panorámu sám. Nechýba ani časozberné snímanie. Prichytíte telefón plastickou gumou k podložke, nastavíte interval snímania a až do zaplnenia pamäte alebo odvolania bude v prednastavených intervaloch ukladať snímky. Ak plánujete celodennú prácu na dome, alebo chcete zachytiť ruch ulice, môžete sa so snímkami zahrať a zostaviť z nich video.

Samozrejmosťou je snímanie videosekvencií. Pri zázname sa používa formát MPEG4 v rozlíšení 640x480 bodov s 30 snímkami za sekundu. Videá sú ostré a použiteľné sú nielen pre odosielanie na servery zdieľajúce obsah, ale aj do archívu spomienok. Na televíznej obrazovke pripojenej cez TV výstup sa dá ne pozerať.

Na internet sa môžete spoľahnúť

Tak ako väčšina smartfónov od Nokie, aj N86 8MP si rozumie s internetom tak, že aj v teréne vybavíte všetky dôležité úlohy. Či využijete služby svojho mobilného operátora v 3G sieťach, alebo sa napichnete na najbližší WiFi hotspot je iba na vás. Výrobca to akosi očakáva.

Pre e-mailovú komunikáciu pripravil aplikáciu Smart Messaging do ktorej stačí vložiť pre nastavenie e-mailovú adresu a heslo, prílohy vo forme dokumentov si prezriete v predinštalovanom QuickOffice. Pochvalu si zaslúži aj dobre spracovaný internetový prehliadač, DLNA rozhranie pre prístup k multimédiám na domácich počítačoch a pevné previazanie so službami pre zdieľanie fotografií a videí. Či už siahnete po OVI alebo inej obľúbenej službe je iba na vás. Jediné, čo vás trochu brzdí je alfanumerická klávesnica, namiesto plnej QWERTY a päťsmerové tlačidlo namiesto touchpadu pre navigáciu po weboch.

Multimédiá vo všetkých príchutiach

Rozoberať dobre spracovaný multimediálny prehrávač a veci s ním súvisiace by bolo asi zbytočné. Nokia to rieši vo všetkých telefónoch takmer jednotne. Doplnkovým bonusom je v tomto prípade kvalitný displej s veľkou uhlopriečkou, TV výstup ku ktorému si musíte dokúpiť káblik, 3,5 mm jack konektor do ktorého pripojíte ľubovoľné slúchadlá a FM vysielač, ktorým presmerujete zvuk zo svojho mobilu do autorádia bez toho, aby ste museli požívať káble či siahať po energeticky náročnom bluetoothe.

A ak by vás všetky tieto kratochvíle omrzeli, siahnuť môžete po hrách určených pre platformu N-Gage. Predinštalovaných je 15 skúšobných verzií a jeden plný herný titul.

Spomenúť treba aj 8 gigabajtov zabudovanej pamäte a slot na karty formátu MicroSD, do ktorého zasuniete až 16 gigabajtov doplnkovej kapacity. A ak by vám doma aj to bolo málo, ak si na počítači sprevádzkujete DLNA zdieľanie multimédií, váš mobil si nájde archív skladieb a videí bez toho, aby ste ich museli prenášať.

Navigácia, s ktorou sa nestratíte

Motoristov a tých, čo sa radi túlajú po horách poteší aj zabudovaný GPS prijímač s digitálnym kompasom. Pri tom môžete využiť predinštalovanú aplikáciu Ovi Maps 3.0, alebo mapový balík Google Maps. Štart navigácie je pomerne rýchly a s citlivosťou prijímača sme boli spokojní. Vynovená verzia navigačného softvéru je svižná a prehľadná, ak ju však chcete využiť naplno, bez dokúpenia licencie sa nezaobídete.

Tri dni na jedno nabitie

Aj keď je použitý hardvér žrútom energie, pri aktívnom používaní sme sa prepracovali k troj-dňovej výdrži. Počúvanie skladieb pri pohybe v teréne, nepretržitý dohľad nad e-mailovou schránkou a vybavovanie pracovných povinností cez telefón mobil zvládal hravo. Akonáhle sme ho však zaťažili intnzívnym surfovaním a prehliadaním videoklipov, o energiu sme ho dokázali obrať v priebehu jedného dňa. Ak by ste si však chceli krátiť chvíle pri cestovaní lietadlom s vypnutým GSM modulom, môžete počítať s 25 hodinovou výdržou pri počúvani hudby a so 7 hodinami prehrávanie videa v QVGA rozlíšení. To nápadne kopíruje výdrž vreckových multimediálnych prehrávačov.

Nokiu N86 8MP hodnotíme ako dobre spracovaný smartfón pre tých, ktorí potrebujú nielen dobre spracovanú podporu internetu a multimédií, ale hľadajú aj fotoaparát, ktorým budú môcť snímať okolo seba zaujímavé momenty a natáčať dianie, ktoré nie je možné zachytiť na snímkach. Treba si však uvedomiť, že tento mobil je ťažší a hrubší, ako môže na fotografiách vyzerať. Preto spravíte najlepšie, ak si ho pred kúpou odskúšate vo svojej dlani.

