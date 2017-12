China Mobile bude vyvíjať nové mobily s HTC

Taiwanský výrobca mobilných telefónov High Tech Computer podpísal v pondelok s čínskou telekomunikačnou spoločnosťou China Mobile memorandum, podľa ktorého budú partneri spolupracovať na vývoji inteligentných telefónov, čím plánujú uspokojiť rýchlo rastúc

24. aug 2009 o 13:00 SITA

i dopyt v telekomunikačnom odvetví.

Ako uviedol Wang Jianzhou, ktorý je šéfom China Mobile, najväčší mobilný operátor na svete investuje do tohto projektu 47 mld. čínskych jüanov (CNY). Do roku 2010 by tak spoločnosti mali vyvinúť minimálne sedem modelov. Taiwanský výrobca mobilov sa bude podieľať na dizajne a vývoji mobilných zariadení, pričom China Mobile bude podľa Wanga zodpovedná za služby pre klientov a podporu.

Štátom vlastnený China Mobile konkuruje svojimi mobilmi OPhone najmä spoločnosti Apple vyrábajúcej iPhone. Čína je so svojou populáciou pre telekomunikačných operátorov veľmi atraktívna, Taiwan je pritom vedúcim dodávateľom počítačov a polovodičov. Z budúcej spolupráce by tak mali profitovať obidve strany. S cieľom pritiahnuť nových zákazníkov však bude musieť China Mobile udržať ceny nových zariadení na nízkej úrovni, čo následne ovplyvní aj ziskové marže High Tech Computer.

(1 EUR = 9,7891 CNY)