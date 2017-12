Doménové pirátstvo Slovensko zatiaľ nezaznamenalo

Členovia Asociácie internetových médií schválili prijatie dokumentu Odporúčanie o doménovom pirátstve, ktorého snahou je obmedzenie nečestného obohacovania sa na úkor iných ochranných známok na slovenskom internete.

22. aug 2009 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Členovia Asociácie internetových médií (AIM) schválili prijatie dokumentu Odporúčanie o doménovom pirátstve, ktorého snahou je obmedzenie nečestného obohacovania sa na úkor iných ochranných známok na slovenskom internete. Dokument vstúpil do platnosti začiatkom augusta tohto roku. Odkedy je dokument v platnosti, AIM nezaznamenala žiadne porušenie tohto dokumentu. TASR o tom informovala výkonná manažérka asociácie Veronika Pizano.

"Pokiaľ ide o doménové pirátstvo, tak je to slovensky ekvivalent anglického cybersquatting, ktorý v základe znamená zámerné registrovanie a prevádzka internetových domén, ktorých názov je zhodný alebo veľmi podobný s názvom cudzej ochrannej známky, s cieľom využiť zhodu alebo podobnosť názvu vo vlastný prospech," spresnila Pizano.

Dokument má len odporúčaní charakter. Pokiaľ nejaký subjekt zistí, že člen AIM zneužíva jeho ochrannú známku tak, ako je definované v dokumente, má právo sa obrátiť na AIM. Predtým však musí požiadať člena AIM, ktorý podľa neho zneužíva jeho ochrannú známku, aby vykonal nápravu. Ten má na to 14 dní. Pokiaľ náprava vykonaná nebude, môže sa daný subjekt obrátiť na AIM. Správna rada AIM si vyžiada stanovisko od člena a následne rozhodne, či došlo k porušeniu odporúčania, alebo nie. "Ak k tomu dôjde, aliancia vydá tlačovú správu, ktorá bude informovať o danom porušení. Tlačová správa je v tomto prípade jediný vyložiteľný nástroj, keďže ide iba o odporúčanie, neexistujú v tomto prípade žiadne sankcie. Je na členovi AIM, aby sa zachoval eticky a vykonal nápravu. Pokiaľ tak nevykoná, tlačová správa má za úlohu vyvinúť určitý mediálny nátlak na porušovateľa," objasnila Pizano.

Na Slovensku i vo svete sú podľa slov Veroniky Pizano takéto prípady bežné. "Verejnosti je známy prípad Johna Zuccariniho, ktorý si zaregistroval doménu kevinspacy.com a predával na nej reklamu. Išlo pri tom o vedome registrovanie domény s preklepom mena známeho herca Kevina Spaceyho. V tomto prípade však nejde o ochrannú známku ale o meno osobnosti, a to sa posudzuje rovnako. Kevin Spacey sa obrátil na súd a spor vyhral, čiže danú doménu získal do svojho vlastníctva," uvádza príklad Pizano.

AIM zahrnula do pojmu doménové pirátstvo aj ďalšie dve možné zneužitia, ide o zneužívanie cudzej ochrannej známky v internetovom vyhľadávaní a v kontextových reklamných odkazoch. V druhom prípade sú časté spory majiteľov ochranných známok s Google. "Takýchto prípadov je na celom svete veľa a riešia ich rôzne inštitúcie, snažia sa prijať rôzne opatrenia či dokumenty. V Spojených štátoch amerických napríklad prijali Anticybersquatting Consumer Protection Act a v rámci ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) vznikla skupina IRT (Implementation Recommendation Team)," dodala na záver Pizano.