NASA úspešne otestovala nafukovací tepelný štít

Konštruktéri z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) minulý týždeň prvýkrát úspešne otestovali nový nafukovací tepelný štít, ktorý bude chrániť vesmírne lode pri vstupe do zemskej alebo inej atmosféry.

24. aug 2009 o 5:57 TASR

HAMPTON, NORFOLK.

V súčasnosti sa používajú fixné tepelné štíty. Ich vysoká hmotnosť však obmedzuje úžitkovú záťaž, ktorú môžu vesmírne lode transportovať. Hmotnosť štítov limituje aj plochu, ktorú môžu zaberať.

Nový tepelný štít s názvom Inflatable Re-entry Vehicle Experiment (IRVE) vybavený meracími prístrojmi vyniesla uplynulý týždeň malá raketa do výšky 218 kilometrov, kde sa od nej oddelil. Po naplnení dusíkom sa pôvodne 40 centimetrov široký balík roztiahol na dĺžku tri metre. IRVE následne spadol aj so záťažou do vôd Atlantiku. Akú rýchlosť a teplotu dosiahol, ukáže vyhodnotenie nameraných dát.

Nový štít tvorí niekoľko vrstiev tepelne odolného tkaniva, do ktorého sú zakomponované keramické vlákna. Teplota, ktorej štít odolá, závisí od jeho veľkosti.

NASA dúfa, že nová technológia sa bude dať využiť pri plánovaných letoch k Marsu. V súčasnosti je najväčším problémom nízka úžitková záťaž, ktorá sa dá k Marsu dopraviť. "Štít funguje všade, kde je atmosféra. Musíme však uskutočniť ďalšie testy a vyvinúť väčšie verzie, ktoré sa budú skutočne hodiť na lety k Marsu," povedal hlavný inžinier NASA Robert Dillman.

Ďalší test štítu IRVE sa má uskutočniť začiatkom roka 2012.