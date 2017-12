Obedná pauza: dogúľajte sa

24. aug 2009 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Flix sa budete prechádzať po leveloch s jednookým mimozemšťanom, ktorý je dosť slizký na to, aby sa gúľal aj smerom nahor po kolmých stenách. Na to však musí mať dosť energie. Nabrať ju môže aj oddychom, ale veľa času na poflakovanie sa nemá. V časovom limite totiž musí pozbierať v každom kole dostatok hviezd, ktoré mu otvárajú dvere do ďalšieho levelu.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky, medzerník.

