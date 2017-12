Mio Moov 200 – džípíesko pre nenáročných

Nájdete ho v akciových letákoch, zvýhodnených ponukách predajní, ba aj ako bonus k telekomunikačným službám. Snaží sa nalákať hlavne cenou. Čo všetko od neho môžete očakávať? Testovali sme, aby sme vám prezradili viac.

23. aug 2009 o 17:33 Milan Gigel

GPS navigácie sa podobajú ako vajce vajcu. V predajni si všimnete iba to, že majú rôzne veľkosti displejov a ceny. Akonáhle však potrebujete ich pomoc v zložitejšej situácii, zistíte čo ste si vlastne kúpili. Kým niektoré vás po niekoľkých kliknutiach povedú priamo k cieľu, pri iných zistíte že máte problém pri naplánovaní trasy s niekoľkými prejazdmi, alebo vás prístroj pošle po ceste, ktorá nezodpovedá vašim predstavám. Aké je Mio Moov 200? V našej redakcii zakotvilo v najlacnejšej verzii Cental Europe.

Základ, pod ktorý ísť nemožno

V kompaktnom zariadení s 9 centimetrovým dotykovým displejom sa skrýva len to najnutnejšie. Nehľadajte tu konektor pre pripojenie externej antény, TMC prijímač dopravného spravodajstva, FM vysielač či konektor pre presmerovanie zvuku do autorádia, ba ani bluetooth modul pre aktualizáciu informácií cez mobil. Všetky tieto bonusy sú súčasťou iba drahších, lepšie vybavených modelov.

Za svoje peniaze dostanete štandardnú výbavu, pod ktorú dnes ísť nemožno. GPS modul s rýchlym štartom, procesor ktorý si poradí s plynulým prekresľovaním máp a rýchlym výpočtom trás, dvoj-gigabajtovú pamäť obsadenú iba z jednej štvrtiny a slot pre pamäťové karty Secure Digital, ktorý nikdy nepoužijete. Prirátajme k tomu jednoduchý držiak do automobilu a napájací adaptér do zapaľovania, takže dostanete všetko, čo potrebujete. Ak vybalíte moov-dvestovku na parkovisku, domov môžete ísť podľa jej povelov.

Vybalíte a jazdíte

Štart navigácie je rýchly. Pri studenom štarte trvá iba 8 sekúnd, kým sa spustí zabudovaný softvér MioMap 2008, pri teplom je spustenie takmer okamžité. Desiatku sekúnd zaberie, kým zabudovaný GPS modul spracuje signál zo satelitov. Vďaka technológii InstantFix II čip SirfSTAR III presne vie, od ktorých satelitov má signál očakávať. Ak ste skúšali GPS navigáciu vo svojom mobile a nemohli ste sa dočkať, kým konečne zaregistruje kde ste, tu sa tohto obmedzenia obávať nemusíte.

Používateľské prostredie je trochu neprehľadné a chvíľu trvá, kým si naň zvyknete. Namiesto toho, aby od vás pýtalo cieľ, ku ktorému sa chcete dostať, objaví sa pred vami iba mapa s vašou polohou a chvíľu potrvá, kým pochopíte ako máte vstúpiť do menu a ktorú položku treba použiť na to, aby ste naplánovali trasu. Nech márne hľadáte funkciu pre navigovanie k cieľu, použiť treba vyhľadávač adries. Lepšie popisky a intuitívnejšie ikony by rozhodne začiatočníkom zjednodušili orientáciu.

Ak ste sa však v minulosti s automobilovou navigáciou stretli, máte úplne jasno v tom, ako moov-dvestovku ovládať. Neskrývajú sa tu žiadne prekvapenia, ani neštandardné prvky. Ovládanie prstom funguje spoľahlivo a problémy vďaka veľkým ovládacím prvkom nebudú mať ani tí, čo sa neustále sťažujú na malé tlačidlá mobilov.

Nájde Brataskavu aj Zilimo

Spraviť chybu pri písaní na malej, virtuálnej klávesnici je prirodzené. Či už sa rozhodnete pre abecedné usporiadanie tlačidiel, alebo pre ich zoradenie podobné tomu na počítači, ľahko sa stane, že prst dopadne tam, kde nemá.

Príjemne nás potešilo, keď sme zistili že softvér s takýmito situáciami počíta. V závislosti na dĺžke slova a jeho jedinečnosti dokáže prehliadnuť jedno či dve nesprávne naťukané písmená. Brataskava, či Zilimo nie sú pre zariadenie rébusom a tak softvér vie, že ste mali na mysli Bratislavu a Žilinu.

A ak sa k preklepom pritrafí aj pravopisné zlyhanie, nevadí to. Vistavna ulica v Nitro je vyhľadaná okamžite.

Prejazdové body nie sú problémom

Nechať rozhodnutie pri určení trasy na navigácii je jedna vec, iná situácia nastáva ak plánujete výlet a chcete si spraviť niekoľko zastávok mimo nej. Jeden prejazdový bod zvládne takmer každé džípíesko na trhu. Akonáhle však potrebujete prejazdových bodov viac, pomôžu vám iba drahšie navigačné prístroje.

Mio Moov 200 si poradí s 10 prejazdovými bodmi. Nemožno ich však určiť v momente určenia cieľa, ale až dodatočne cez kontextové menu mapy. Či už si nalistujete príslušné body sami, alebo použijete najprv vyhľadávanie je iba na vás. Body budú automaticky značené poradovým číslom a trasa bude upravená tak, aby ste cez ne prechádzali.

Čo sme však v kontextovom menu nenašli je zmena trasy z dôvodu zápchy či obchádzky. Používateľ by s radosťou prijal funkciu, ktorá by pri probléme našla alternatívnu cestu či obchádzku.

Kritérií pre výber trasy je málo

Ak vám záleží viac na cestovných nákladoch, ako rýchlosti, výpočet trasy je možné ovplyvniť nastaveniami. K dispozícii sú tri základné spôsoby hľadania – najrýchlejšia trasa, najkratšia a vyvážená. Z výberu môžete vylúčiť spoplatnené cesty, diaľnice, trajekty, vyhnúť sa môžete aj nespevneným cestám.

Nenájdete tu však voľby, ktoré z mapových podkladov využívali doplnkové informácie, ktoré môžu byť rozhodujúce pre nákladné vozidlá. Hmotnostné či výškové obmedzenia chýbajú, rovnako ako množstvo iných. Je viac ako zrejmé, že ide o model určený pre rodinný automobil.

Mapa zobrazí viac ako trasu

Pri jazde sú informácie na displeji nepodstatné. Vždy sa riadite hlasovými povelmi, aby ste venovali maximum pozornosti ovládaniu vozidla. Na križovatke, či odpočívadle však môžete nahliadnuť do mapy, aby ste sa dozvedeli viac. Texty sú síce na displeji s rozlíšením 320x240 bodov zubaté a názvy niektorých ulíc sa zobrazia až pri väčšom priblížení, vďaka rôznym grafickým symbolom však viete, že máte v ceste čerpaciu stanicu či bankomat. Sami si môžete určiť, ktoré POI objekty sa zobrazovať budú a ktoré nie. Ich databáza je síce rozsiahla, našli sme však množstvo objektov, ktoré v nej zapísané nie sú. Tvorcovia máp majú stále čo doháňať. Existuje aj databáza radarov, vďaka ktorej budete počuť hlasové upozornenie pred miestami, kde sa zvyčajne meria rýchlosť.

Symboly v rohoch obrazovky si môžete upraviť podľa potreby. Ak ste si zabudli doma nabíjačku, stav signálu nahradíte stavom batérie, aktuálny čas v pravom hornom rohu nahradíte časom príchodu do cieľa, aktuálnou rýchlosťou či zostávajúcou dĺžkou trasy.

Márne sme však hľadali informačný panel o časoch, trasách a rýchlostiach, ktorý by nám prehľadne ukázal na čom sme. Je bežné, ak vám džípíesko prezradí koľko kilometrov ste s ním nabehali, aká bola vaša priemerná rýchlosť či koľko času ste premrhali státím a čakaním.

V zariadení sme našli nainštalované mapy Rakúska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska s rôznou úrovňou spracovania. Pochádzajú od rôznych dodávateľov, takže za nimi nestojí jediná firma. Ku každému zariadeniu patrí ročná bezplatná aktualizácia, podmienkou je však registrácia na webe. Hodnotiť kvalitu máp sa nepokúšame. Obraz si budete musieť spraviť sami.

Pribalený softvér nás nenadchol

Keď sme z pribaleného dévédéčka inštalovali softvér MioMore Desktop, čakali sme že nám umožní plánovať trasy, sťahovať do počítača evidenciu jázd a umožní nám prehliadať mapy na veľkom monitore počítača. Žiaľ, prepracovali sme sa iba k možnosti zálohovania, zoznamu inštalovaných máp a možnosti doinštalovania ďalších z lokálneho disku. Nefungovalo napojenie na doplnkové internetové služby, nenašli sme žiadny dôvod, prečo by sme mali softvér používať.

Pripojené zariadenie však odhalilo, že je na ňom k dispozícii 1,4 gigabajtu voľného priestoru. Softvér síce neponúka funkciu hudobného prehrávača, či prezerača fotografií, voľný priestor je však možné využiť na prenos dát. Pri takejto rezerve sa nám javí byť slot pre rozširujúce karty zbytočnosťou.

GPS navigátor Mio Moov 200 vnímame ako dobrý štart pre tých, ktorých sklamali navigačné možnosti ich mobilov a hľadajú zariadenie, ktoré im cez víkendy a dovolenky v rodinnom automobile ponúkne pomocnú ruku. Jeho možnosti sú síce okresané na minimum, hravo vás však nasmeruje tam, kam potrebujete. Ak však očakávate kúsok komfortu navrch, určite siahnite po lepšom modeli.