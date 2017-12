Obedná pauza: nezvládnuteľný kvíz

Ok, dá sa zvládnuť, ale 5 minút vám to veru nepotrvá. The Impossible Quiz je presne jedna z tých "no dobre, tak ešte jeden pokus" hier.

21. aug 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 6 0 Ok, dá sa zvládnuť, ale 5 minút vám to veru nepotrvá. The Impossible Quiz je presne jedna z tých "no dobre, tak ešte jeden pokus" hier. Vašou úlohou je vyberať správne odpovede na otázky, prípadne plniť inštrukcie na obrazovke, prípadne lámať si hlavu nad tým, čo to od vás vlastne teraz autori chcú. Máte tri životy, ak na otázku neodpoviete správne, o jeden prichádzate. Za zopár správnych riešení dostanete možnosť otázku preskočiť, nedá sa to však uplatniť na všetky. Veľa šťastia. Ovládanie:

Myš. Za tip na dnešnú hru, teda za pekných pár zožratých minút vášho času, sa môžete poďakovať Veronike Ďuricovej. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.