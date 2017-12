MyPhone 8830TV – dvojsimkový mobil s telkou

Má veľký dotykový displej na ktorom môžete sledovať vysielanie analógovej televízie. Obslúži dve SIM karty, zasuniete do neho dvojicu pamäťových kariet a ak sa rozhodnete počúvať rádio, zaobídete sa aj bez slúchadiel. Nie je však všetko zlato, čo sa blyšt

20. aug 2009 o 12:40 Milan Gigel

myPhone 8830TV

Plusy silná podpora multimédií

veľký dotykový displej

podpora dvoch simiek

dobré továrenské spracovanie Mínusy atypická klávesnica

slabý komfort pri vkladní textov

chyba podpora internetu

Telefón, ktorý sme v posledných týždňoch testovali v redakcii je iný ako tie od renomovaných výrobcov. Snaží sa ponúknuť funkcie ktoré inde chýbajú, nepodporuje však nové technológie, ktoré tlačia vpred ostatní. Kým e-maily, 3G siete či prehliadanie webov sú pre neho tabu, zábavy si s ním užijete viac ako dosť. Na niektoré muchy si však treba zvyknúť.

Konštrukcia bez chybičiek

Aj keď ide o mobil s uzavretým firmvérom, svojim vyhotovením zapadá do trendov, ktoré diktuje svet smartfónov. Klávesnica ustupuje pred veľkým displejom, dôležitú úlohu hrá dobré vyváženie pre ovládanie jednou rukou a strohý dizajn potláča do úzadia módne trendy z iných mobilných segmentov.

Nebyť veľkého displeja, zariadenie pôsobí ako šedá myš. Tmavé farby plastov splývajú v jeden celok a tvár dáva prístroju skôr zaoblenie jeho kontúr, ako kontrast materiálov. Továrenské spracovanie však hodnotíme ako dobre zvládnuté. Jednotlivé diely lícujú bez škár, nič nevŕzga a celok pôsobí serióznym, dobrým dojmom. Nebyť piatich symbolov v spodnej časti displeja, ani by vám nenapadlo, že ide o mobil z Číny.

Veľký displej s nevyužitým potenciálom

Dotykový displej so sedem-a-pol centimetrovou uhlopriečkou mu svedčí. Nie preto, že by ponúkal viac komfortu pri telefonovaní či esemeskovaní, ale pri sledovaní televízie či listovaní v plánovači si ho skutočne užijete. S rozlíšením 240x320 bodov a 256 tisícami farieb nejde o žiadnu technologickú špičku, zanechal v nás však pozitívny dojem. Veľká zobrazovacia plocha sa jednoducho cení.

Žiaľ, jeho možnosti výrobca nevyužil naplno. Firmvér je trochu skúpy k prepracovanosti grafiky a použité písma nevyužívajú vyhladzovanie hrán, aby boli krajšie a čitateľnejšie. Po softvérovej stránke majú vývojári čo doháňať. To sa však v budúcnosti môže zmeniť.

Trochu nás zamrzelo aj to, že displeju chýba svetelný senzor, ktorý by upravoval jeho podsvietenie. Kým na prudkom slnku si musíte pre lepšiu čitateľnosť pomôcť vybudením jasu na maximum, v normálnych svetelných podmienkach sa vraciate späť, aby ste ušetrili energiu. Automatika by stála rozhodne za to.

Klávesnica, na ktorú sme si nezvykli

Klávesnica je experimentom, ktorý nás príliš neoslovil. Tlačidlá sú síce dostatočne veľké a dobre sa stláčajú, rozloženie však vybočuje zo štandardu. Numerická časť je uložená v dvoch riadkoch, na čo sa síce dá zvyknúť pri vytáčaní čísel, horšie je to však pri vkladaní textov. Príliš malé popisky, slabé podsvietenie a kuriózne rozloženie vám veľa istoty pri písaní nedodajú. Ak k tomu pripočítame chýbajúcu té-devinu a problematické prepínanie medzi veľkosťou znakov, nie je to príliš pohodlné.

Preto sme siahli skôr po dotykovom ovládaní. Numerická klávesnica pre vytáčanie čísel je fajn – ovládať ju možno prstom. Pri písaní esemesiek sa však bez stylusu na malej klávesnici nezaobídete.

Je to rýchle a nechýba ani podpora diakritiky, používanie pera však musíte mať v krvi. Dostupný je aj režim rozoznávania písma, systém je však v porovnaní s inými platformami akýsi pomalší a tak je ťukanie na virtuálne gombíky výhrou.

Veľmi sme si obľúbili voľbu SIMky pri odchádzajúcich hovorov stlačením jedného z dvojice zelených telefónov, praktickú sú aj skratky pre hudobný prehrávač, televízor a rádio v spodnom riadku klávesnice. A ak by ste chceli pre šetrenie energie razom vypnúť displej, stačí kliknúť vpravo od päťsmerového bloku.

Dve simky, dve pamäťové karty

S dvoma simkami si poradí každý myPhone na trhu a kto je odkázaný na služby dvoch operátorov, ten má jasno v tom, koľko starostí dokáže dvojsimkový mobil ušetriť. Jednoducho oddelíte prácu od súkromia, hravo sa vysporiadate aj s prácou v cudzine. Podpora dvoch kariet však so sebou nesie isté zvláštnosti.

Položky v menu, ktoré so sieťami operátora súvisia sú zdvojené. V dvoch priečinkoch musíte čítať a písať esemesky, v telefónnom zozname musíte skúmať na ktorej karte máte ktorý kontakt a vždy sa musíte rozhodnúť cez ktorú kartu uskutočníte volanie von. Niekedy to znamená jedno-dve kliknutia navyše, inokedy zmenu nastavení musíte robiť na dvoch miestach. Na tieto zvláštnosti sa však dá zvyknúť veľmi rýchlo. K čomu sme sa však nijako neprepracovali je inteligentná správa profilov odvodená od času. Bolo by pekné vypnúť pracovnú SIMku cez víkendy automaticky a v pondelok po budíčku ju obnoviť, žiaľ treba to robiť ručne. Telefón má však iný časový automat. Dokáže sa sám zapínať a vypínať v takých časoch, ktoré si predvolíte. V noci môže šetriť energiu tým, že bude spať s vami.

Zaujímavosťou je aj dvojica slotov pre pamäťové karty formátu microSD, ktoré budete potrebovať ak sa rozhodnete vybudovať si hudobný archív či kolekciu videoklipov na cesty, po ktorých siahnete, ak vás televízor či rádio budú nudiť. V balení sľubuje výrobca dve gigabajtové karty, my sme tam však žiadne nenašli.

Telka v hrsti, rádio bez headsetu

Televízor v mobile nie je horúcou novinkou a aj na našom trhu sa môžete stretnúť s telefónmi, ktoré to zvládajú. Žiaľ všetky pracujú iba s digitálnym vysielaním, ktoré celoplošná dostupnosť zatiaľ iba čaká. myPhone 8830TV si však hravo poradí so súčasným analógom. Jednotka, Dvojka či Markíza excelovali na displeji bez problémov aj na miestach so slabším signálom. Tuner je veľmi citlivý a pri troche natáčania anténky sa k vysielaniu hravo prepracujete. Oslovilo nás rýchle ladenie a hlasité ozvučenie. Obraz však nie je úplne plynulý a pri rýchlych scénach určite neprehliadnete jemné sekanie. Iba pri zasúvaní antény si treba dávať pozor. Koncovka nie je dobre tvarovaná a tak sa niekedy stane, že zapadne dnu viac ako treba. Vtedy stačí otvoriť zadný kryt a povytiahnuť ju späť.

FM tuner síce RDS informáciám nerozumie, funguje však aj bez toho, aby ste museli k telefónu pripojiť headset. Zabudovaná TV anténa funguje aj pri rádii. Citlivosť a obsluha zodpovedajú dobre známemu štandardu, opäť treba spomenúť ozvučenie. Hĺbky a dynamiku síce neponúka, zato na úrovni kvality plážového rádia si vypočujete vysielanie aj pri hlučnejšej práci.

Rozumie si aj s hudbou a videami, foto nič-moc

Multimediálny prehrávač nás spracovaním neoslnil, s našim archívom skladieb a klipov si však hravo poradil. Podpora formátov je obmedzená na mp3, midi, wav, amr, 3gp, mp4 a avi, takže telefón bez problému zastúpi vreckový prehrávač. V balení sme však nenašli softvér na konverziu videí do potrebného formátu, takže tí, ktorým chýbajú skúsenosti sa budú musieť chvíľu pohrať s tým, čo im ponúkne internet. Pre zručnejších to problém nebude.

Oslnivé výstupy nečakajte ani od zabudovaného 1.3 megapixelového fotoaparátu. Na displeji síce snímky vyzerajú celkom dobre, s výtlačkami to však bolo podstatne horšie. Na blog či dokumentovanie diania okolo seba to však stačí. Záznam videa je podpriemerný, dobre nám však poslúžil zabudovaný diktafón.

Internet sme rozbehnúť nedokázali

Televízna osem-osem-tridsiatka používa služby 2G sietí a podľa špecifikácií by jej GPRS prenosy nemali byť cudzie. V ponuke menu sme však nikde nenašli ani RSS čítačku, ani e-mailového klienta. Wap prehliadač, ktorý vo výbave je ako jediný však akosi nefungoval. Zostali sme teda bez internetu.

Tri dni na jedno nabitie, tri hodiny pred telkou

Výdrž mobilu zodpovedá jeho výbave a akumulátoru. Pri striedmom telefonovaní a esemeskovaní sme vydržali na príjme tri dni, pri dlhších hovoroch sme klesli na hranicu jeden-a-pol dňa. Hudobný prehrávač vás o mnoho energie neoberie, sledovanie televízie však pýta energie viac ako dosť. Po troch hodinách v televíznom éteri sme putovali na nabíjačku. Dokúpenie CL adaptéru do auta či iného externého zdroja energie je pre fanúšikov televízie na mieste.

MyPhone 8830 hodnotíme ako zaujímavú perličku v ponuke mobilov, ktorá síce neponúka najnovšie technológie a maximálny komfort pri obsluhe, dokáže však zabaviť televíziou a ušetriť mnoho starostí pri obsluhe dvoch SIM kariet. Ako plus berieme aj plnú lokalizáciu, podporu a dostupnosť náhradných dielov na domácom trhu, vo firmvéri sme však našli drobné nedostatky v preklade a veľmi nám nepomohol ani slovenský návod, ktorý bol skutočne striedmy. Za cenu 164 eur však dostanete viac, ako očakávate.

Technické parametre v skratke